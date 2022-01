"Tú vas a ser su quinto marido": un comensal de 'First Dates' alucina tras conocer la historia de su cita

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates nos ha demostrado una y otra vez que en el amor no está nada escrito. Puedes permanecer con una misma pareja toda la vida, mantener varias relaciones al mismo tiempo o ir cambiando de una a otra cada vez que se acaba el amor. Es el caso de Katy, quien llegaba al restaurante de Carlos Sobera con el objetivo de encontrar el que podría ser su quinto marido.

Katy se presentaba frente a las cámaras de Cuatro como una persona súper positiva que siempre está dispuesta a dar todo por los demás: "Soy muy activa, ayudo a mis amigos y tengo un corazón súper grande". Sin embargo, y después de destacar algunos de sus puntos fuertes, la protagonista de esta historia reconocía que es muy difícil en el amor. Algo que le llevaba a Carlos Sobera a preguntarle qué tal le ha ido en el amor a lo largo de su vida.

Katy se ha casado cuatro veces

Después de explicar que ha tenido varias parejas, el presentador de First Dates le ha preguntado a su invitada si se ha casado en alguna ocasión. Y sí, ha pasado por el altar. Pero no solo una vez. A sus 40 años, Katy ha reconocido frente a Carlos Sobera que se ha casado un total de cuatro veces. Y es que, tal y como explicaba posteriormente a las cámaras del programa, a Katy le apasionan las bodas y todo lo que les rodea.

A pesar de que asegura que no es un hobby, la comensal ha reconocido que adora vestirse de blanco y lanzar el ramo: "Me encantan las bodas y vamos a por la quinta". ¿Será José Luis su quinto marido? Después de explicar que buscaba una persona muy natural y sencilla, Carlos Sobera le presentaba a José Luis. Un hombre que llegaba al restaurante buscando una pareja que se enfrente a los problemas de una forma contundente y que sea muy risueña.

"No hay quinto malo, pero no me ha dado mucha confianza"

Tras saludar a Carlos Sobera, el presentador le explicaba a José Luis que era el número cinco. Dado que no se enteraba de lo que estaba pasando, el presentador vasco le explicaba que su pareja se había casado cuatro veces y que él iba a ser su quinto marido. Algo que le chirrió bastante, de hecho llegó a bromear con que le daba miedo la situación, ya que no daba crédito a que su pareja se hubiera casado y divorciado tantas veces con apenas 40 años: "No hay quinto malo, pero no me ha dado mucha confianza".

A la hora de decidir si querían tener una segunda cita o no, José Luis aseguró que no volvería a quedar con Katy por su pasado amoroso: "De primeras ha habido una cosa que, cuando me has dicho que te has casado cuatro veces, me ha echado hacia atrás. A partir de ahí he visto que no podía ser el quinto". De esta manera, cada uno se ha ido por su lado y Katy tendrá que seguir buscando su príncipe azul.