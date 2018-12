"El fascismo tiene muchas formas de esconderse pero está todavía en todo el mundo"

El Ayuntamiento de Oviedo ha inaugurado esta mañana en los jardines de Villa Magdalena una placa en memoria de los veintiocho ovetenses deportados a los campos de concentración nazis. A este homenaje ha asistido el único asturiano superviviente de uno de esos campos, Vicente García Riestra, que ha avisado de que el fascismo continúa vivo, escondido en muchos rincones del mundo, pero vivo.

"Ha llegado tarde", ha señalado en su intervención, pero Vicente García ha agradecido muy emocionado el reconocimiento que a él y al resto de deportados a campos de concentración nazis, ha hecho el Ayuntamiento de Oviedo, merced a un acuerdo de todos los grupos políticos municipales. Él a sus 94 años, es su voz, el único superviviente de aquél horror que él vivió en el campo de Buchenwald, fue el encerrado número 42.553, y como tal ha querido mandar un mensaje, sobre todo dirigido a la juventud: "aquello ocurrió, es pasado pero no debe olvidarse porque el fascismo no ha muerto, o ha sido eliminado, está vivo en muchos rincones del mundo aunque se esconde de distintas maneras... pienso en lo que ha ocurrido en Andalucía, no digo que sean fascistas (en referencia a Vox), pero en fin."

Él vive en Francia país que le acogió tras huir de la represalia franquista tras la guerra civil española, y en el que fue detenido por la Gestapo cuando actuaba de espía contra los nazis, y está agradecido, porque aunque ha tenido que trabajar mucho, allí le han reconocido por lo que hizo, con varias condecoradiones. En contraposición no puede olvidar que a día de hoy ningún gobierno español desde que se instauró la democracia le ha devuelto la nacionalidad española que les quitó Franco, ni a él ni a sus compañeros que murieron en el exilio. De hecho él se nacionalizó francés para no ser un apátrida y mostró con rabia el documento que aún conserva como persona sin patria. "Todos seguimos siendo españoles de corazón pero nada más, y nadie nos devolvió la nacionalidad", dijo.

De la misma manera no se mordió la lengua para criticar que mientras que en Francia o Alemania los crímenes del fascismo fueron perseguidos y los criminales condenados y castigados, "en España los verdugos han muerto muy tranquilos en sus camas".

Sin poder evitar emocionarse, con la voz entrecortada, ha recordado que su padre fue fusilado y está enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo, y su hermano asesinado también por el franquismo "permanece tirado en alguna cuneta en algún lugar de Asturias".