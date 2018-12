Martínez Arroyo anuncia en El Herrumblar que en febrero se abrirán seis cotos de pesca

Este miércoles el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha estado en la localidad de El Herrumblar para celebrar que a partir de febrero los pescadores del club ‘San Julián’ podrán volver a su actividad. Durante los últimos dos años el coto de Valdocañas ha estado cerrado debido a la modificación legislativa que consideraba a la Trucha Arcoíris como especie invasora. En esta situación se encuentran otros cinco cotos de pesca de toda Castilla-La Mancha que también podrán reiniciar su actividad la próxima primavera con la suelta de ejemplares, según ha declarado Martínez Arroyo.

El problema que hay en esta zona del río Cabriel, según los pescadores, es que si no se repuebla la zona con ejemplares no existen truchas, entonces durante este tiempo no han podido pescar por falta de peces.

El club de pesca ‘San Julián’ cuenta con más de 80 socios que durante este tiempo no han podido disfrutar de su deporte favorito, pero ante la inminente apertura de este coto se ha generado expectación entre el sector de la pesca. Esta actividad es un revulsivo económico para una localidad de 700 habitantes como El Herrumblar, ya que atrae a visitantes de Albacete, Valencia o Madrid, según ha explicado la alcaldesa Concepción González.