2018, un año cargado de noticias

Narcotráfico:

2018 ha sido un año muy movido informativamente hablando. Un año en el que ha tenido mucho protagonismo el narcotráfico, mezclando a veces la realidad con la ficción.

Uno de los protagonistas fue Sito Miñanco. Y no lo decimos por la serie de televisión, sino porque cuando estaba saliendo de la cárcel, volvió a ser detenido por la operación Mito y fue juzgado en Pontevedra, dónde recordó su vida.

Y además en este 2018, un libro fue secuestrado judicialmente. Hablamos del libro Fariña de Nacho Carretero. En julio, la jueza Mercedes Galindo desestimaba la demanda del exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar contra el autor y los editores del libro "Fariña", que permaneció tres meses y medio secuestrado por decisión de otra jueza.

En este resumen del 2018 no podía faltar Laureano Oubiña que recuperó la libertad absoluta tras firmar en Pontevedra, en julio, los papeles de la prisión condicional. Oubiña también escribió un libro en el que da su versión. Incluso fue a las inmediaciones de Pazo Baión para presentarlo.

En la lucha contra el narcotráfico, la Fundación Galega contra O Narcotráfico siguió trabajando duro en este 2018. En sus tradicionales galardones, una de las Nécoras de Oro fue para Radio Arosa.

Política:



La moción de censura a Mariano Rajoy fue sin duda la noticia más importante de la política en este 2018. En abril, Mariano Rajoy vino a su ciudad para visitar las obras de la gran obra en construcción en la capital: la A57.

Sucesos:



Vamos hacia los sucesos y también los tribunales y las investigaciones policiales. Se cumple un año de la aparición del cuerpo de Diana Quer. Los equipos de búsqueda de la Guardia Civil encontraron su cuerpo sin vida dentro de un pozo situado en una nave industrial abandonada de la aldea de Asados, en Rianxo.

Dos días antes, había sido detenido el autor confeso del crimen de Diana. Habían pasado ya 16 meses desde su secuestro.

Todo el caso de Diana Quer y su resolución hizo albergar esperanzas sobre la pontevedresa Sonia Iglesias, desaparecida desde el 18 de agosto de 2010.

En febrero, un equipo policial especial, comenzaba un registro en San Mauro en una casa dónde habían vivido Sonia Iglesias y su pareja Julio Araujo. Fueron 2 días de registro recogiendo pruebas. También se inspeccionó el coche de un familiar del hermano de Julio, David Araújo, que estaba abandonado en un taller de Vilalonga.

Tras estos registros fueron citados a declarar en la Comisaría en calidad de investigados los hermanos Araújo. Ellos no hablaron, pero sí su abogado.

Violencia Machista:

Un año más seguimos luchando contra las violencias machistas.

En O Grove, un hombre disparó a su ex pareja en su domicilio de esta localidad y luego se atrincheró en su casa y se pegó dos tiros. No hubo víctimas mortales, pero a la mujer la rescataron por la ventana. Y no podemos olvidar que en el festival Armadiña Rock en Poio, la Guardia Civil detuvo a un marinense como presunto autor de un intento de agresión sexual a una chica de 20 años en la zona de acampada.

Tribunales:

Desde el punto de vista de la administración de justicia, la noticia fue la huelga de trabajadores que comenzó en febrero y que paralizó la celebración de juicios. Fueron cientos las manifestaciones que llevaron a cabo los sindicatos. El conflicto fue tan duro que, al final, el Comité de huelga se separó.

Fue la primera semana de febrero cuando cerca de 3.000 Funcionarios de Justicia gallegos paralizaron su actividad para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y económicas.

Han sido casi tres meses de huelga con diferencias entre los sindicatos y con una negociación muy enquistada desde el primer momento. De hecho, cuando parecía que se iba a llegar a un acuerdo entre cuatro de ellos y la Xunta, este se rechazó en un ajustado resultado. En esas votaciones tanto la Xunta como estos sindicatos denunciaron presiones y cocciones por parte de las demás agrupaciones que no compartían dicho acuerdo.

Entre las consecuencias del parón absoluto, Dejaron de emitirse certificados de matrimonio, de nacimiento y de defunción al igual que se aplazaron cientos de juicios.

Tres meses después finalizó la tediosa huelga con un acuerdo en el que se solucionaron todos los puntos que los sindicatos reivindicaban en cuanto a mejoras laborales, y, aunque en cuestiones económicas la Xunta puso más trabas, finalmente se alcanzó una subida de 130 euros mensuales de media que se irán implementando en subidas anuales hasta el 2.020. La huelga afectó en la provincia a unos 1.000 trabajadores.

Y hablando de justicia, el juicio más largo que tuvo lugar en la Audiencia de Pontevedra se celebró en este 2018. Hablamos del conocido como juicio de los Miguelianos.

El caso llegará al Tribunal Supremo después de conocerse la sentencia, que condenó al líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual.

La Audiencia no vio probada la existencia de una secta y lo absuelve de agresión sexual a otras 2 mujeres de la orden. Esta condena contrasta con los 66 años de cárcel que pedía la Fiscalía.

Fue el juicio más largo de la Audiencia Provincial de Pontevedra en lo que llevamos de siglo. En él han declarado 120 testigos y peritos en 30 sesiones de mañana y tarde entre los meses de septiembre y noviembre

Sin duda, el testimonio más duro de la vista ha sido el de la mujer que ejercía como fiscal de la Orden, donde sostuvo que Miguel Rosendo practicaba espiritismo, videncia y exorcismos; y ha relatado pormenorizadamente diversos episodios de abusos sexuales.

En mayo de este año, vecinos de Vilaboa se organizaron en retenes de 24 horas al día para evitar el derribo de la casa de una familia de la localidad afectada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. La casa aún no se derribó y llegó las esperanzas están depositadas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. A la aprobación en pleno del PXOM en noviembre, solo le falta la aprobación por parte de la Xunta.

Sociedad:

Vilaboa también fue noticia y de índole nacional este año porque los vecinos se quejaron de lo que pasa en las zonas de descanso de la autopista. Pidieron que se acabe con el uso de las áreas de la AP-9 como zonas de encuentros sexuales y trapicheo.

En noviembre se emitió en directo desde Pontevedra, el Hoy x Hoy de la Cadena Ser presentado por Toni Garrido. Un programa que marcó a su presentador que quiso quedarse a vivir en la Boa Vila.

Y es que este año 2018 fue el año del despegue mediático internacional del modelo de ciudad de Pontevedra. Es ahora mismo un referente mundial para las ciudades que quieren reducir la contaminación y sobre todo recuperar el espacio público para las personas. Un reportaje en el prestigioso periódico The Guardian, ayudó mucho a la difusión internacional.

No faltaron los conciertos. Este verano, Cadena Dial Pontevedra organizó en Cambados la gira Déjate Llevar. La estrella fue uno de los participantes en Operación Triunfo 2017 con más éxito: Cepeda.

Y El Larguero también se hizo en directo desde Pontevedra. Vino con motivo del Campeonato de España de Triatlón que fue el ensayo general de cara al Mundial que tendrá lugar en 2019.

Y aunque nuestros compañeros de deportes tienen su propio resumen, no podemos dejar de recordar lo hecho por nuestros clubes y deportistas más representativos.