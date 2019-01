Han tardado unos días pero las organizaciones agrarias y principales sindicatos de la provincia quieren desmentir que falten trabajadores para la aceituna. Una de las noticias que en los últimos días se ha convertido en viral en toda España y que ha acabado relacionándose en forma de prejuicio con los parados que hay en la provincia de Jaén. Así, Asaja, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han desmentido que falte mano de obra en la actual campaña e insisten en que con la mano de obra de la provincia está siendo suficiente.

Por partes, desde Asaja, su gerente en Jaén, Luis Carlos Valero, avanza que el ritmo actual de la campaña, que ronda actualmente el 60%, "no hubiese sido posible en cuarenta días si no hubiese habido mano de obra". Valero recuerda que hay que ser responsables con los mensajes para evitar el efecto llamada y que es normal que con la mecanización que existe en el olivar y la mayor rapidez en las tareas de recolección se haya logrado este ritmo de campaña. "El hecho de que alguien haya hablado de una situación concreta y puntual de falta de mano de obra, no se puede generalizar a toda la provincia, y ni mucho menos lo que ocurre en otras provincias de España es lo que pasa en Jaén", ha advertido Luis Carlos Valero en clara referencia a lo que está pasando en zonas de Málaga, donde sí faltan jornaleros.

Otro de los colectivos que ha desmentido que falten trabajadores para la aceituna ha sido CCOO, que a través de su secretario general de Industria en Jaén, Mariano Chinchilla, ha avanzado que las cuadrillas de la aceituna están formadas desde hace semanas con trabajadores de la provincia y extranjeros que han participado en campañas anteriores. "La mano de obra está siendo más que suficiente y la campaña de este año transcurre con toda normalidad", ha querido dejar claro el responsable de Comisiones.

Por último, también UGT ha apoyado este desmentido. En concreto Antonio Marcos, vicesecretario general de FICA UGT Jaén los datos de que las cooperativas tendrán que sacar aceite para almacenar e incluso cerrar algunos días no casan con la noticia de que falta mano de obra. Además, sobre las prisas de algunos empresarios para coger la aceituna, Marcos lo tiene claro: "Intentar recoger en 20 días lo que se tardaría 30 días normalmente con más mano de obra no hace sino perjudicar al jornalero".