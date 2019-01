Cooperación académica y empresarial por el olivar. Un convenio entre Caja Rural y la Universidad de Jaén permitirá crear una Cátedra sobre el sector Oleícola. La entidad bancaria aportará 100.000 euros, en cuatro años, para la creación de la Cátedra Caja Rural de Jaén 'José Luís García-Lomas Hernández'. En ella se abordará, de forma multidisciplinar, la economía, la comercialización y el cooperativismo oleícola.

La Cátedra será dirigida por Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén y ex rector de la institución universitaria. El principal objetivo será la promoción y el fomento de la cooperación académico-empresarial, aunque existen otras muchas pretensiones.

Una de ellas es la comercialización exterior del aceite. A preguntas de esta redacción confirmaba que es algo fundamental y que la Cátedra servirá, sin duda, para avanzar en este aspecto. Es un aspecto por el que lleva clamando Parras desde hace muchos años, no sin haber recibido críticas al respecto, tal y como reconocía. "Esto no es nuevo, lo llevamos diciendo desde los años 90. El futuro no está en Bruselas, está en las sartenes", añade.

La Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola de la Universidad de Jaén persigue, por tanto, el estudio, la investigación, la divulgación, la transferencia de conocimiento y la formación en estas áreas bajo un enfoque interdisciplinar.

Así lo ponían de manifiesto durante el acto de la firma del convenio de colaboración y patrocinio para su creación y constitución en Geolit el rector, Juan Gómez, y el presidente de la Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, José Luis García-Lomas.

Gómez decía que "con esta cátedra, que se establece con una vigencia de cuatro años, se potenciarán las relaciones de la UJA con su entorno socioeconómico, a la vez que se pondrá en contacto el conocimiento generado en el ámbito universitario con las necesidades de la economía real”. Por su parte, García-Lomas ha precisado que “la entidad financiará la cátedra con 25.000 euros anuales para el desarrollo de sus actividades".

La cátedra surge del "firme compromiso de ambas con el sector oleícola, así como de la firme convicción del importante papel que las cooperativas oleícolas desempeñan, tanto para la mejora de la competitividad de las empresas oleícolas que las integran, como para la modernización de los territorios donde se ubican".