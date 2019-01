La remolacha corre peligro

La crisis por la que está pasando el sector remolachero preocupa de forma importante en esta zona en la que hay abundancia de cultivadores.

Y es que, las tres bases de este cultivo son; la industria, los agricultores y la administración y, según UCCL, los únicos que están cumpliendo son los cultivadores ya que las industrias bajan el precio y la administración no garantiza este precio que sólo se está pagando a los agricultores que han recurrido al juzgado.

Se trata, según Ignacio Arias, de un sector muy maltratado porque se ha ido bajando el precio y no se paga a los agricultores. La solución sólo pasa porque las empresas que no ganen dinero cierren las fábricas y los agricultores busquen cultivos alternativos con las complicaciones que esto conlleva. En esta zona seguirá abierta Acor pero no es suficiente para el volumen de cultivos que existen en la actualidad.