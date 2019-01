El aceite, un euro más barato que el año pasado a pesar del escenario favorable /

Las circunstancias que se están dando este año en el sector del aceite de oliva son idóneas para garantizar un precio del producto aceptable, pero a pesar de ello, en los últimos días se está vendiendo el kilo de aceite virgen extra en origen a 2,70 euros, más de un euro por debajo a como se vendía el año pasado por estas fechas.

Parte del sector productor de nuestra tierra asume el “mea culpa” y lamenta que una vez más, la gran distribución se esté beneficiando de esta situación, a pesar de que el panorama es favorable para los productores españoles. Se confirman las peores previsiones de producción en países como Italia, Grecia y Portugal, tampoco en Jaén la producción será tan elevada como decía el aforo de la Junta de Andalucía y el consumo sigue creciendo. Según declaraciones del secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de la Provincia, Cristóbal Cano, los productores jiennenses no están demostrando ser un sector fuerte y maduro, ni han sabido aprovechar este escenario favorable.

Por ello, el dirigente agrario lanzaba un mensaje de tranquilidad a los productores jiennenses, para que no entren en la espiral “de prácticas suicidas” pues el contexto mundial es favorable. Llama la atención que esa bajada de precios en origen no se vea traducido en una caída de precio del producto en las estanterías de los supermercados, por lo que esa diferencia, añadía Cristóbal Cano, no está repercutiendo por igual, en los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, sino que va a parar a los intermediarios, siempre a costa de los agricultores.