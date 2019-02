La D.O. Sierra Mágina ya tiene sus mejores aceites

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado hoy en el acto en el que se han anunciado los aceites ganadores de los Premios Alcuza, concedidos a los mejores AOVE que están bajo la Denominación de Origen (DO) Sierra Mágina.

En esta presentación, en la que también ha estado el presidente del Consejo Regulador de esta DO, Salvador Contreras, Reyes ha valorado el trabajo realizado desde hace años por esta denominación y las restantes de la provincia “en algo que es fundamental para el aceite de oliva, la apuesta por la calidad”. “Esa es la razón de ser de las denominaciones de origen y sin duda nuestra provincia no estaría en el lugar donde está en este momento si desde las DO no se hubiera trabajado en esta línea”, según ha recalcado el presidente de la Diputación.

Esta denominación, como ha enfatizado Francisco Reyes, “…Se ha vestido hoy de largo para identificar a los mejores AOVEs entre los mejores de Sierra Mágina”, una tarea que “no ha sido fácil, pero que permite poner sobre la mesa el fruto del trabajo, el esfuerzo, el compromiso por la calidad y el mimo con el que nuestros agricultores y almazaras trabajan para generar ese zumo de aceituna, ese AOVE que está siendo ese pegamento que mantiene la población en un territorio singular y espectacular como el Parque Natural de Sierra Mágina”. Por todo ello, Reyes ha felicitado “al presidente de esta DO y a todos los que la conforman por su trabajo a lo largo de la historia por la calidad de un producto fundamental para una tierra como la nuestra”.

En esta edición, los tres aceites ganadores de los Premios Alcuza –que celebran en 2019 su vigésima edición– han sido Dominus Cosecha Temprana, de la almazara Monva de Mancha Real; El Santuario de Mágina, de la cooperativa San Isidro Labrador de Huelma; y Oro de Cánava, de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena, unos aceites de oliva virgen extra que Anuncia Carpio, en nombre del jurado, ha definido como “espectaculares y fantásticos, nos ha dado mucha pena tener que elegir tres, porque todos han sido muy buenos… Los tres aceites seleccionados representan la complejidad, yo creo que estos tres aceites van a gustar mucho…”.

En esta edición han participado nueve aceites de la comarca, Carpio definía cada uno de los premiados, “… Dominus Cosecha Temprana, un aceite fantástico, muy complejo en boca, totalmente equilibrado, con una entrada suave, picante, armónico 100 %, con tonos muy verdes y un poco maduros de fruta. El Santuario de Mágina, es un aceite que nos ha encantado, ha destacado por la intensidad, muy verde, muchos tonos herbáceos, pequeños toques de clavo, vainilla y en boca una entrada suave, pero luego potente y persistente. Oro de Cánava, aquí hemos visto los tonos de aceituna verde con algo de maduro, bastante complejo, y en boca una entrada suavita, y el amargo se nota muy poquito, apenas, y el picante un poquito más, y progresivo, muy armónico…”.

El jurado encargado de decidir este año estos reconocimientos ha contado con la presencia de Anuncia Carpio, experta en aceites de oliva de la Delegación de Agricultura de Jaén; José María Penco, secretario de la Asociación Española de Municipios del Olivo; Sebastián Sánchez, director del Centro de Estudios en Olivar y Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén y del título de experto en Valoración Organoléptica de Aceites; Rafael Jordano, director de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba; Jesús Rodríguez, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada; Marcos Reguera, experto en gastronomía y responsable del establecimiento Cerro Puerta; Pedro Sánchez, del restaurante Bagá de Jaén, primer chef de Jaén con una estrella Michelín; y Pilar Colmenero, jefa de panel del Consejo Regulador de Sierra Mágina.