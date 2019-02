Zaplana, preocupado al aflorar dinero: "Me van a decir: '¿Usted dónde va?"

El levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Erial, la investigación que afecta al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, revela una intrincada estructura empresarial en paraísos fiscales, supuestamente ligada al político y a varios de sus testaferros, con el objetivo de esconder hasta 10,5 millones recibidos en concepto de mordidas a cambio de adjudicaciones en las ITV y el plan eólico valenciano, mientras fue presidente de esa comunidad.

Otra parte de la conversación intervenida por la UCO / CADENA SER

Los siete tomos liberados del secreto este miércoles, también recogen las transcripciones telefónicas de las conversaciones mantenidas entre los sospechosos, así como grabaciones de encuentros privados como el que tuvo lugar en abril del año pasado en el hotel Wellington de Madrid entre Zaplana y uno de sus supuestos testaferros, Fernando Belhot.

En un momento de la conversación, Zaplana dice que necesita dinero y, aunque admite a su interlocutor que puede disponer de una determinada cantidad, da a entender que no puede ser muy relevante por miedo a la Agencia Tributaria al afirmar que si le descubren esa cantidad "aquí en España, me van a decir ¿usted dónde va?".

Zaplana afirma que en ese momento "no puedo sacar cinco millones" debido a que "no los tengo ahora porque me he metido en un problema".

El exministro reitera en la misma conversación sus lamentos porque "necesita liquidez" y se queja de que "Ignacio", supuestamente el expresidente madrileño Ignacio González, "no me está dando dinero de Andorra". En las fechas de aquella conversación ya hacía un año que había estallado la operación Lezo, a la que se refieren también los interlocutores.

La Guardia Civil destaca la extremada clandestinidad con la que se producían los encuentros entre Belhot y Zaplana, que llegaron a reunirse en la "sala de empleados" de una tienda de ropa. Belhot, solo viajaba a España desde su país de origen, Uruguay, para entrevistarse con Zaplana.

Anticorrupción y la UCO sostienen en sus informes que Zaplana, en colaboración con su jefe de gabinete y otros políticos como Juan Cotino, amañó adjudicaciones millonarias por las ITV y el parque eólico en Valencia, y luego recibió mordidas en hasta nueve sociedades en el extranjero, que el exministro y su entorno iban cambiando de nombre para dificultar su identificación.

Los agentes trazan al céntimo la ruta del dinero. Hasta 10,5 millones en mordidas en Luxemburgo o Uruguay, de los que se han recuperado en efectivo 6,7 millones, que han sido bloqueados recientemente en Suiza.

El hallazgo casual de unos documentos en un despacho de abogados relacionado con el yonqui del dinero, Marcos Benavent, permitió iniciar la operación en 2015. Los agentes investigaban el caso Taula, pero tras descifrar los documentos, se toparon con Zaplana.