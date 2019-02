Los vinos del Bierzo 'se emparejan' con los del Condado de Huelva

Los vinos del Bierzo protagonizarán el primer Encuentro Vitivinícola de la Palma del Condado, la región productora por excelencia de Huelva. Será los días 15 y 16 de marzo, y contará con actividades didácticas a cargo de especialistas, pero la principal actividad tendrá formato de feria en la que se presentarán diez jaimas que emparejarán bodegas bercianas con las del Condado. Detrás de esta actividad está el berciano Mario Garay, propietario de las bodegas que llevan su apellido en la Palma del Condado. Garay quiere que los productores locales vean en el Bierzo un ejemplo de la gran proyección que puede tener una uva exclusiva de una zona, como es la ‘zalema’ del Condado.

En el acto no solo compartirán vino, también habrá tiempo para la música con comparsas de la zona, la banda de gaitas Zumbapalleiros de Cacabelos o la Gastrotuna berciana. En el apartado gastronómico, las gambas, el ibérico y los chocos onubenses tendrán que rivalizar con la empanada, las conservas y el chorizo bercianos. En esta ocasión no habrá botillo, dado que la ya popular botillada berciana de Huelva que organiza Manuel Ovalle se celebra este próximo fin de semana y no parecía oportuno repetir botillo en menos de un mes.

El viernes 15 también se celebrarán actividades técnicas y didácticas, con sumilleres, influencers, una masterclass sobre maridajes o la proyección de la película Revolución Líquida, de Clara Isamat.