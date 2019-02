Días clave para los 2.042 jienenses enterrados en fosas comunes

La iniciativa del Gobierno central para desenterrar a 25.000 cadáveres de los más de 100.000 estimados que hay enterrados en las numerosas fosas comunes del franquismo ha tenido repercusiones en nuestra provincia. En Jaén, y según datos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, hay 2.042 personas enterradas en 28 fosas repartidas entre 20 localidades jienenses.

De todos estos puntos, Jaén es el que cuenta con un mayor número de cuerpos, en concreto, 1.265 en seis fosas, un lugar en el que cada 1 de Noviembre se recuerda a todas las personas republicanas que lucharon por la democracia. Baeza, Villacarrillo y Andújar, con 98, 94 y 93 cuerpos respecticamente, son otros dos puntos a destacar en esta triste lista de la Dictadura de Francisco Franco.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, se ha desmarcado en parte de las declaraciones del mandatario nacional de este colectivo, Emilio Silva, en las que ha dicho que el "gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado una falta de ambición" en este sentido y no ha tenido las exhumaciones entre sus prioridades.

Valdivia sostiene que "no se ha podido hacer más en estos ocho meses de gobierno al no haber presupuestos" recordando que si se habían presupuesto 15 millones para las exhumaciones, una cantidad que no se podrá invertir al no haber salido adelante las primeras cuentas del ejecutivo de Sánchez.

El máximo responsable de la ARMH de Jaén no ha podido concretar como afectará a la provincia este plan urgente del gobierno, si finalmente se lleva a cabo y es que cabe recordar que los expertos descartan que se puedan desenterrar a los más de 100.000 desaparecidos. En este sentido, ha recordado el caso de Marmolejo, donde se recuperaron cuatro cadáveres y se les enterró de manera digna el pasado mes de enero, más de 70 años después de su asesinato.