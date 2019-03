"Espero verlo, antes de morirme"

Después de mucho tiempo esperando este momento, 132 familias han registrado su ADN hoy en Córdoba y unas 60 que aún no lo habían hecho, se han sumado a la petición de la exhumación de los restos de sus familiares represaliados.

Las muestras se enviarán al Laboratorio de Genómica de la Universidad de Granada, y pasan a formar parte de un banco de datos de la memoria

Jesús Román, uno de los miembros del equipo, atendiendo a Antonia López Aguirre que busca a su abuelo / Cadena SER

Las familias que hoy se han sometido a las pruebas de ADN no solo han venido de Córdoba, porque las represalias de la Guerra Civil , la posguerra no entendieron de fronteras ni de municipios. Málaga, Jaén, Madrid, Granada, Sevilla, Madrid...

Manuel Aguilar, responsable de la Oficina de Memoria Democrática de la Junta en Córdoba atendiendo a dos familiares / Cadena SER

Algunos descendientes de aquellas familias viven hoy lejos del lugar donde se produjo la represión, pero no han olvidado y siguen en la búsqueda de los suyos para darles sepultura. Muchos solo quieren tener la suficiente salud y fortaleza para que los restos de sus familiares descansen con los de sus padres, hermanos, abuelos ... personas que los buscaron durante toda su vida, sin obtener respuesta ni poder recuperarlos.

Elena Vera, la directora del equipo técnico que intervene en las fosas y coordinadora de esta toma de muestras ha explicado que "los resultados de las pruebas de ADN, no estarán hasta no estén los restos exhumados. Estas pruebas se hacen para crear un banco de datos de familiares que tienen una edad muy avanzada y para los que es necesario garantizar que se consiguen estas muestras". Algún familiar nos ha dicho que, como son tan mayores la única esperanza que les queda es que "esperan poder verlo hecho realidad antes de morirse".

Elena Vera y José Manuel Matencio durante la atención a las familias previa a las muestras de ADN / Cadena SER

UNA HISTORIA DETRÁS DE CADA NOMBRE

Petra Ramírez Aranda busca a dos personas, a sus tíos paterno y materno "eran varios hermanos y a todos los fueron arrestando con poco más de 20 años, mi tío sabemos que está enterrado en el Cementerio de la Salud, y estamos tratando de recuperar su memoria".

Petra Ramírez Aranda atendiendo las indicaciones del equipo / Cadena SER

Francisco Capilla, ha venido de Nerja, buscando a su abuelo, Francisco Capilla Camarero, que era ferroviario de Puente Genil y que está enterrado en el Cementerio de San Rafael. "Nosotros venimos a hacernos la prueba de ADN a ver si hay suerte podemos encontrar sus restos y podemos darle una sepultura digna, y cerramos la herida abierta que tenemos, que no es solo de nuestra familia, sino la de miles de familias en toda España".

Francisco Capilla durante la espera previa a las pruebas de ADN / Cadena SER

Rafael Cías Aguilar es cordobés aunque ha venido también de Málaga, con una foto de su abuela, Enriqueta Lorenza Álvarez Espadas, trabajaba en un puesto de jeringos, era viuda de un dirigente de UGT.

Rafael Cías Aguilar con el retrato de su abuela, Enriqueta Lorenza / Cadena SER

Su madre es una de las tres hijas de Enriqueta, pero ha venido él solo porque su madre no puede salir de casa, porque está muy mayor. Cuenta Rafael que dos guardias civiles llegaron a por su abuela al trabajo , se la llevaron al cementerio y allí la mataron. "No hubo explicación, nos dijeron que había sido un error, pero yo pienso que era una represalia porque mi abuelo había sido dirigente de la UGT". Su tía se tuvo que quedar con las tres niñas que quedaron huérfanas, entre ellas, Enriqueta, la madre de Rafael, " hoy hemos dado un paso más, a ver si mi madre antes de fallecer, le puedo dar esa alegría de localizar a su madre".

Vicente Bello Lerena es de Castro del Río pero vive en Madrid y ha venido expresamente a Córdoba a hacerse la prueba de ADN. Viene buscando a un hermano de su madre. A su tío lo fusilaron el 2 de mayo del 42 por un delito de rebelión militar y está en el Cementerio de la Salud. "mi madre me lo repitió todos los días de mi vida. Me dijo antes de morir, que no lo dejara y que lo buscara, y eso es lo que estoy haciendo". Mi madre tenía trece años y a ella no se le olvidó nunca". Si que puede localizar lo llevaran a un nicho del cementerio de Castro del Río donde están enterrados sus padres.

Vicente Bello ha venido hoy de Madrid para realizarse las pruebas de ADN / Cadena SER

María Amparo Ortiz es la hija de Andrés Ortiz Linares, concejal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba asesinado en el 36 y aún desaparecido. Hoy ha venido con sus hijas a las pruebas de ADN. En Priego este28 de Febrero han nombrado a su padre y a otro concejal represaliado como hijos predilectos del municipio, pero aún así el dolor continúa. No solo por lo que le pasó a su padre sino porque después vivieron un infierno, señalados por la pertenencia política de su padre. Amparo tiene esperanza de poder encontrar sus restos aunque no saben donde está.

María Amparo Ortiz con la foto de su padre, concejal de Priego de Córdoba / Cadena SER

Francisco Bernal viene buscando a su padre, José Bernal Soto, nos cuenta su historia pero no quiere que conste su foto. A José le gustaba la política y era sindicalista y fue de los primeros en caer recién empezada la Guerra. Era secretario del sindicato Ancora, de camareros y trabajaba en el Mercantil de camarero. Un amigo se lo llevó a Lepanto, y el 5 de agosto lo sacaron 'a darle el paseo'. Su hijo recuerda hoy que sabía donde estaba su padre desde pequeño. "Nunca me han gustado los cementerios. Los niños del barrio jugando iban a los cementerios y decían aquello de :'aquí está mi padre'... Y yo para evitar que me preguntaran donde estaba el mío, no entraba".

El abuelo de Antonia López Aguirre era ganadero, se llamaba Antonio López Bravo. Eran de Villanueva del Rey y vivían y tenían la gandería en Trasierra. Su hijo huyó a la sierra y se llevaron a su padre y lo mataron el 5 de junio del 41 en el Cementerio de la Salud. "Yo lo que quiero es llevármelo con mi padre y mi madre, ojalá que pudiera encontrarlo y decirle a mi abuela "ya lo tienes recogido".

Antonia López Aguirre y su hija, buscan a su abuelo y a su bisabuelo / Cadena SER

Miguel Valero Carracedo busca a su abuelo Miguel Valero Romero, tenía una huerta en los Olivos Borrachos, allí se refugió un herido y le dieron cobijo y lo curaron y se lo llevaron y lo mataron. Se supone que está en el Cementerio de la Salud. Lo mataron el 28 de agosto del 36. Es difícil encontrarlo pero la esperanza no la perdemos.

Miguel Valero busca a su abuelo / Cadena SER

Mercedes Pérez y su familia han venido de Jaén buscando a su bisabuelo y a un tíoabuelo suyo; Francisco Bermudez Gutiérrez y Manuel Bermúdez Jiménez. Eran padre e hijo, vivían del campo en La Rábita, huyendo de los bombardeos terminaron en Almedinilla en zona nacional y fueron apresados. Hoy no sabemos aún dónde estan. Pero yo, le prometí a mi abuelo antes de morir, que los buscaríamos, y aquí estoy".

Mercedes y su familia hicieron una promesa a su abuelo de que encontrarían a su hermano y a su padre / Cadena SER

Carmen Sánchez es trabajadora del Centro Cívico pertenezco a la CNT y a la Plataforma "estoy muy contenta de que se hayan hecho aquí las pruebas de ADN y espero que ojalá que sirva para dignificar a nuestras víctimas"

Carmen trabaja como conserje en el Centro Cívico y pertenece a colectivos memorialistas / Cadena SER

UN DÍA MUY IMPORTANTE

Para los colectivos memorialistas desde La "Comisión de la Verdad" hasta "Dejadnos Llorar", ha sido un día muy imporante.

Muestras de AND de los familiares de represaliados / Cadena SER

José Manuel Matencio de la Comisión de la Verdad, explicaba emocionado como habían venido más personas de las que esperaban porque era un día importante al abrirse la expectativa para muchas familias con las pruebas de ADN. Un paso más en una carrera de fondo que tendrá que continuar hasta que de sus resultados.