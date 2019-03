La mujer hacia el emprendimiento

Si es mujer y quiere emprender, atención: la tercera "Gira mujeres" de Coca-Cola, llega a Navarra. Un programa de mejora de la empleabilidad e impulso del emprendimiento que busca ofrecer a las mujeres capacitación y formación para su desarrollo laboral. Ane Epalza, responsable de comunicación de Coca Cola, asegura que: “con este proyecto, en las dos ediciones anteriores, hemos ayudado a más de 9.200 mujeres en el camino de la empleabilidad o en el camino del emprendimiento. Pretende apoyar a estas mujeres y además quiere ser inspiración”.

Tres itinerarios. En primer lugar, "Trazando un nuevo camino" de mejora de la empleabilidad, con talleres destinados a proporcionar a las mujeres los conocimientos y herramientas necesarias para facilitar o mejorar su integración en el mundo laboral.

Por otro lado, "Viaje al emprendimiento", destinado a aquellas mujeres que quieren emprender y desarrollar una idea de negocio vinculada al sector de alimentación y bebidas.

En tercer lugar, "Gira Mujeres Weekend", para quien ya tenga perfilada su idea de negocio o ya haya emprendido. Este último llega por primera vez a Pamplona, Verena Hammes, responsable de proyectos de Donna Activa, asegura que es una oportunidad para "cambiar vidas" en un mundo donde la brecha de genero sigue estando presente. “Hubo una mujer que me dijo: ‘no he acudido a los talleres los últimos cuatro meses, porque los primeros me dieron tanto, que tenía que reordenar y estructurar mi vida familiar, para venir y volver con fuerza y planteamiento nuevo del emprendimiento’. Eso a mí me pone la piel de gallina”, asegura Hammes.

Estos talleres se desarrollaran entre el 25 y 26 de marzo en Pamplona y el 8 y 9 de mayo en Tudela.