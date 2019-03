El trasvase Tajo-Segura seguirá

El trasvase Tajo-Segura no se ha acabado. Los regantes de la Comunitat acusan al gobierno socialista-castellano manchego de hacer una lectura torticera y con muy mala idea de una sentencia que lejos de cuestionar el trasvase solo busca ordenarlo y adaptarlo a la nueva realidad legal de directivas comunitarias.

Los regantes, tras leer la sentencia, están más tranquilos pero muy enfadados. La sentencia no fija el final de ningún trasvase. Se limita a indicar que es necesario revisar los números del trasvase (que se fijaron en 2001) a la nueva realidad. Y no entra, en ningún caso, en si esa revisión significará más o menos agua. Por eso están tan enfadados y acusan a los políticos de uno y otro signo de olvidarse, otra vez, de lo realmente importante: buscar una solución al reparto del agua en España en el actual panorama de cambio climático para arrimar el ascua a su sardina con medias verdades. Entretanto, las asociaciones agrarias de aquí, también insisten sin entrar en la sentencia, cada una a su manera en la necesidad de buscar soluciones más allá de ese trasvase.

Tras estudiar la sentencia detenidamente los regantes ven que el trasvase sale reforzado y que incluso no tendrían porque modificarse los caudales ecológicos. Piden tranquilidad y rigor y van a hacer un seguimiento de los ajustes que haga el gobierno teniendo en cuenta esta sentencia y creen que la primera interpretación que hicieron los municipios ribereños fue interesada.

En términos muy similares, José Antonio Andújar, presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana en declaraciones a la SER. La sentencia, insiste también, no afecta al trasvase. Fija, recuerda, la necesidad de revisarlo y garantizar que el Tajo es un río vivo. Pero no cuestiona el trasvase ni mucho menos lo anula. No fija mínimos ni habla de números. Andújar, es contundente: leer la sentencia en clave de victoria política es faltar a la verdad, desvirtuarla, por razones de interés político que están muy muy lejos del interés general.

Y esa es la sensación que tiene también el president de la Generalitat Ximo Puig. El miércoles mantendrá una reunión para preparar la postura de defensa del trasvase de la mano de la abogacía de la Generalitat, pero en todo caso deja claro que sentencia y trasvase son totalmente compatibles al margen de ajustes que no pueden venderse nunca como una victoria.

Es más, en SER Toledo, el portavoz de la plataforma de Toledo en defensa del Tajo, Alejandro Cano, reconoce eso mismo. La sentencia no fija fin de nada. El trasvase continuará pero sí considera Cano que, al menos, sienta las bases para seguir trabajando para en un futuro intentar poner fin al trasvase.

Las asociaciones agrarias valencianas no entran en el texto de la sentencia. Se limitan a pedir soluciones, de una vez, a un problema histórico: la falta de agua. Cristóbal Aguado, el presidente de AVA, la Asociación Valenciana de Agricultores, afirma que es necesario de una vez, la redacción de plan hidrológico nacional que incluya las llamadas autopistas del agua, una red de distribución de los recursos, mas que intentar conseguir la reversión de la sentencia: Aguado afirma que la agricultura esta en peligro de desaparecer por la ausencia de agricultores jóvenes, el cambio climático y reitera que es necesario ahorrar al máximo.

También el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, afirma que es necesario que haya diálogo y evitar enfrentamientos, y señala que hay que empezar a buscar otras formas de conseguir agua, que sean rentables para el agricultor y cree que si al final llegan menos recursos habrá que hacer políticas valientes para conseguir más.