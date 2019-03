La fibra óptica, a través de cualquier operador, en todo el municipio antes de finalizar 2019

Reunión del alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, con responsables de la empresa MOVISTAR-TELEFONICA, para conocer detalles de la implantación de fibra óptica en el municipio, que se completará, en todo el casco urbano, antes de finalizar este año 2.019.

Una reunión de la que daba cuenta, en rueda de prensa, en la Casa del Pueblo del PSOE, con presencia de su máximo responsable, Secretario General y candidato a la alcaldía, además de otros integrantes de la candidatura, en las próximas Elecciones Municipales, María Teresa García Gómez, Antonio Jesús Díaz Raya y Juan Caballero Mengíbar.

Hidalgo daba a conocer de los contenidos de la reunión, con responsables de Telefónica, para la implantación y desarrollo de la fibra óptica, teniendo en cuenta que la central que dispone la compañía en la calle Colón ya está habilitada, “… La fibra óptica se va a desplegar al 100 % de los hogares de Jódar durante el año 2.019. Se ha dividido en 27 zonas, Jódar, por cuestiones de intendencia, de desarrollo de este proyecto. Lo que va a permitir que conforme se vayan finalizando los trabajos en cada una de esas zonas, los vecinos/as van a poder acceder a este servicio. Es incuestionable que esto no es el futuro, esto es el presente, que no podemos quedarnos fuera. Está previsto, según me comentaban los responsables de esta empresa, que España tenga cobertura, al 100 %, en el año 2.023, nosotros lo vamos a tener ya. Como una herramienta para que nuestras empresas trabajen con mayor comodidad, para que nuestros jóvenes y, especialmente, nuestros estudiantes, que necesitan de redes de internet, verdaderamente, rápidas, complejas, también puedan servirse de esto… Servicio 100 %, no se va a hacer ningún tipo de instalación limitada, con hasta 600 megas simétricos, las redes van a tener capacidad para mucho más. No se va a requerir, siquiera, de licencia de obras, porque no hay obras, en este caso, con el cableado por fachadas y las instalaciones subterráneas, que ya tiene Telefónica… Esto no supone que los vecinos tengan que contratar con este operador, la legislación obliga a este operador a arrendar esa red a cualquier otro operador, con lo cual, los vecinos y vecinas de Jódar podrán contratar fibra óptica con el proveedor o empresa que más se adapte a sus necesidades…”.

Iluminación Pública

En esa comparecencia ante los medios de comunicación, también daba a conocer el alcalde que el pasado lunes, a través de la mesa de contratación, quedo adjudicado el proyecto de cambio completo de toda la iluminación pública, con instalaciones más modernas y eficientes, que van a permitir el ahorro de hasta el 75 % en el consumo de electricidad para la corporación municipal.

Hidalgo explicaba que se trata de un proyecto financiado con fondos europeos (FEDER), “… Es una subvención que conseguimos, un proyecto total de 666.105 €uros, con ese dinero lo que se va a hacer es cambiar todo el alumbrado público de Jódar. Se van a sustituir las luminarias antiguas por luces LED, y esto, según los técnicos, tanto municipales como de la Diputación Provincial de Jaén, tenemos previsto un ahorro energético del 75,23 %, década 100 €uros, que nos estábamos gastando, en alumbrado público, nos vamos a gastar solo 25… ¿Lo podríamos haber hecho antes? No lo hemos podido hacerlo antes, porque necesitábamos esa importantísima subvención a través de fondos europeos (FEDER), de la antigua Junta de Andalucía, con el anterior gobierno, y ahora se trata, ya, de ejecutar esas obras. Esto va a tener un comienzo inmediato, en las próximas semanas. Solventará el problema de algunas antiguas, pero también solventara un problema importante en urbanizaciones más modernas, como es la de Las Palmeras, que, de partida, se hizo con una iluminación anticuada, que eso jamás tendría que haberlo recepcionado un Ayuntamiento. Se hizo una iluminación mala, precaria, a lo barato… Con esto vamos a solucionar ese problema. El plazo de ejecución de la obra será de 4 meses, estamos solventando los últimos trámites burocráticos, los últimos papeles, para que esa obra comience lo antes posible.”.

Esta redacción puede adelantar que la empresa adjudicataria es: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., con un presupuesto, estimado inicialmente en los 548.000 €uros (más IVA).

Residencia Mayores

“A esta apuesta de presente y futuro – añadía Hidalgo – A Jódar también ha llegado el Gas Natural, aunque no esté causando alguna molestia, especialmente al Ayuntamiento, tenemos que estar supervisando las obras, que las zanjas se hagan de manera correcta… Lo que no íbamos a decir no al Gas natural, porque me va a estropear una calle. Si se estropea una calle, se arregla. Algo así no se puede parar. Un ejemplo práctico, una residencia, como la que vamos a hacer en Jódar, con 130 plazas, con 80 puestos de trabajo, no se puede surtir de botellas de butano. El Gas Natural es algo que hace más atractiva la gestión de esa residencia…”.

Sobre este tema le preguntábamos por las dudas que planteaba el concejal no adscrito, Juan López, sobre la disponibilidad de los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional, “… Como el objetivo es el PSOE, y quitarle la mayoría. Al final, terminan todos, cogiendo los mismos argumentos… Uno de ellos, intentar meter palos en las ruedas, intentar entorpecer, o que la gente no confíe, en esa residencia, en el los antiguos terrenos del Formación Profesional… El instituto de Formación Profesional está desafectado de Educación desde el año 2.015 (28 de agosto de 2.015), fue un trámite que también se hizo. La consejería le comunica al Ayuntamiento de Jódar, que eso ya no es de Educación, que es de la Caja de Ahorros de Granada, y nosotros esto lo hicimos con la idea de que Educación no tuviera que asumir los gastos de agua, contribución y lo tuviera que hacer el banco como tal…”.

Pueblo atractivo implantación empresas

El responsable socialista, y candidato a la alcaldía, considera que, con estos nuevos servicios, puede permitir la implantación de nuevas empresas y la creación de empleo, “… Empresas multinacionales importantes están invirtiendo, desarrollando servicios en Jódar. Servicios que son imprescindibles para la instalación de empresas relevantes. Estamos dando pasos, un ayuntamiento no puede solucionar los problemas de desempleo, no es su competencia, pero si podemos hacer más atractivo, nuestro pueblo, para la instalación de empresas… Estas empresas están invirtiendo en Jódar porque somos un pueblo vivo, un pueblo que tiene futuro. Estas empresas se mueven por dinero, se instalan donde más rentabilidad y más vías de desarrollo ven. A nosotros, tener instalaciones de este tipo, nos van a hacer, día a día, lo mismo que tener gente, enormemente preparada, a través de esa apuesta por la formación, por la educación, nos van a hacer, cada día, más interesantes. Cuando estas empresas deciden hacer estas inversiones importantes es, porque al final, tienen, encima de la mesa, los mismos números que tenemos nosotros…”.

Despoblación

En este sentido, Hidalgo incidía que Jódar es el pueblo con el menor índice de despoblamiento a nivel comarcal y provincial, “… Jódar es el municipio rural, de toda la provincia, que mejor ha soportado, y está soportando, la despoblación y además, con diferencia… Incluso, si nos comparamos con municipios de nuestro entorno (Sierra Mágina), hay municipios que han perdido del 17 al 33 % de su población. En Jódar, no nos vamos a alegrar de algo que afecta a todo el mundo, pero sí que podemos decir que estamos resistiendo, prácticamente, manteniéndonos… Cada vez estamos prestándoles más servicios, y eso lo estamos haciendo con los servicios que también prestan las gentes de Jódar, los comerciantes, negociantes, hosteleros…”.

Estabilizar

Señalaba Hidalgo, a modo de balance de estos 8 años de gobierno municipal, que lo más complicado ha sido estabilizar, económicamente, el ayuntamiento, “… Lo más complicado que teníamos, cuando llegamos, aunque parezca difícil de entender, era estabilizar nuestro ayuntamiento. Ese ayuntamiento que era una completa ruina, que les pagaba a los trabajadores a los cuatro o cinco meses, o a las trabajadoras de la guardería de una campaña para otra. Esos disparates, que iban camino de la ruina absoluta, los hemos controlado, tenemos un ayuntamiento que gestiona, un ayuntamiento que paga. Le estamos dando servicios a nuestro municipio, que lo están haciendo atractivo, para que el resto de la comarca tenga que venir aquí a Jódar. Lo hacemos atractivo para el turismo, con nuestro Castillo, nuestra Plaza del Pilón, para que venga y se dejen el dinero aquí. Lo hacemos atractivo con nuestras Fiestas Medievales, con nuestra Semana Santa… Eso trae gente de fuera y cambia la imagen de nuestro pueblo…”.

Asignatura Pendiente: Cultivos Alternativos

Admitía como asignatura pendiente la apuesta por los cultivos alternativos, como el espárrago, “… Hay muchísimo trabajo por delante y muchísimas asignaturas pendientes. Pero, para mí, la asignatura principal, que tiene pendiente Jódar, y no la voy a olvidar cada día, es el desarrollo de cultivos alternativos, como es el del espárrago. Si el equipo de gobierno de IU y PP le hizo daño a la gestión de nuestro ayuntamiento, más daño le hizo a la ilusión de la gente. Llevamos muchísimos años intentando recuperar esa ilusión, incluso cuando estábamos en la oposición. Porque yo estoy convencido de que el desarrollo del espárrago en Jódar y otros cultivos alternativos, es, totalmente, posible, y hay empresarios que están interesados en ese desarrollo. El problema es que, cuando hablas con los vecinos y vecinas, fue tan gordo el palo que les dieron a muchísimos… Que los dejaron a todos enganchados. En este tiempo, de la mano de los socios, que quedaban, de Villaflores, recuperando las naves de Villaflores para el ayuntamiento, que ha sido quitarles a ellos un lastre de encima, porque estaban obligados al pago de esas naves. Recuperando esas naves las tenemos ahí, para funcionar con ellas. El problema principal sigue siendo la falta de ilusión, más que entendible y más que justificable en los vecinos y vecinas… Seguimos trabajando en eso, hay empresas interesadas en el desarrollo de estos cultivos. Pero el elemento fundamental nos falta, lo confieso y es así. Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa ilusión de la gente, más que ilusión, confianza… Al que lo han engañado una vez, por una nefasta y directa gestión del anterior equipo de gobierno y abandono, que ni tan siquiera los acompañaron para la solicitud de ayudas y subvenciones… Esto lo saben muchísimos vecinos y vecinas… Vamos a seguir sembrando esa confianza, porque yo estoy convencido de que es una opción de futuro. Para mí el objetivo principal, y número uno, ahora también, es recuperar esa ilusión, que tenemos en Jódar los mejores trabajadores del mundo, que nadie conoce el espárrago como la gente de Jódar. Le pido a quién me escuche, que comiencen a planteárselo, a confiar, que no vamos con aventuras para extraviar a nadie, que vamos a dar pequeños pasos y seguros. Quiero conocer a gente que tenga ilusión y que quieran, desde mañana, comenzar a trabajar, que no los vamos a dejar solos, como sufrieron en otros tiempos…”.