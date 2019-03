El Ayuntamiento recupera las naves municipales de Villaflores

El alcalde, José Luis Hidalgo, admite como asignatura pendiente la apuesta por los cultivos alternativos, como el espárrago, “… Hay muchísimo trabajo por delante y muchísimas asignaturas pendientes. Pero, para mí, la asignatura principal, que tiene pendiente Jódar, y no la voy a olvidar cada día, es el desarrollo de cultivos alternativos, como es el del espárrago. Si el equipo de gobierno de IU y PP le hizo daño a la gestión de nuestro ayuntamiento, más daño le hizo a la ilusión de la gente. Llevamos muchísimos años intentando recuperar esa ilusión, incluso cuando estábamos en la oposición. Porque yo estoy convencido de que el desarrollo del espárrago en Jódar y otros cultivos alternativos, es, totalmente, posible, y hay empresarios que están interesados en ese desarrollo…”.

Considera Hidalgo, que el problema es la confianza perdida, “…El problema es que, cuando hablas con los vecinos y vecinas, fue tan gordo el palo que les dieron a muchísimos… Que los dejaron a todos enganchados. En este tiempo, de la mano de los socios, que quedaban, de Villaflores, recuperando las naves de Villaflores para el ayuntamiento, que ha sido quitarles a ellos un lastre de encima, porque estaban obligados al pago de esas naves. Recuperando esas naves las tenemos ahí, para funcionar con ellas. El problema principal sigue siendo la falta de ilusión, más que entendible y más que justificable en los vecinos y vecinas… Seguimos trabajando en eso, hay empresas interesadas en el desarrollo de estos cultivos. Pero el elemento fundamental nos falta, lo confieso y es así. Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa ilusión de la gente, más que ilusión, confianza… Al que lo han engañado una vez, por una nefasta y directa gestión del anterior equipo de gobierno y abandono, que ni tan siquiera los acompañaron para la solicitud de ayudas y subvenciones… Esto lo saben muchísimos vecinos y vecinas… Vamos a seguir sembrando esa confianza, porque yo estoy convencido de que es una opción de futuro…".

Con respecto a esas instalaciones, Naves de Villaflores, se cierra un proceso de desencuentro, desde su adjudicación inicial, en los primeros años de este siglo, por el anterior equipo de gobierno, con José Luis Angulo (IU), hasta un momento en el que, en el año 2.008, el pleno derogo esa adjudicación, que llego hasta el TSJA, que le daba la razon a la Cooperativa, para mantener la propiedad, pero que al final, con el tiempo, supuso la desintegración de la Cooperativa.

“Para mí el objetivo principal, y número uno, - señala Hidalgo - ahora también, es recuperar esa ilusión, que tenemos en Jódar los mejores trabajadores del mundo, que nadie conoce el espárrago como la gente de Jódar. Le pido a quién me escuche, que comiencen a planteárselo, a confiar, que no vamos con aventuras para extraviar a nadie, que vamos a dar pequeños pasos y seguros. Quiero conocer a gente que tenga ilusión y que quieran, desde mañana, comenzar a trabajar, que no los vamos a dejar solos, como sufrieron en otros tiempo…”.