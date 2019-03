"Estos certificados son la recuperación de la Memoria frente al silencio y frente al olvido"

Francisco Cabello Sevillano, Jesús Castro Arévalo, Floreal Calderón Gallego, Clotilde Jaén Pérez, Florencio Sánchez Huertas... y así hasta 249 nombres de funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba que fueron represaliados durante la Guerra Civil y que han tenido la reparación que esperaban desde hace años.

La Alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha dirigido sus palabras a los famliares, es el momento de reconocer a estos funcionarios y de permitir que sus familias superen la tragedia. "Debemos seguir reivindicando la memoria de quienes además de asesinados, fueron despojados de su dignidad, expoliados e injuriados" , ha dicho Ambrosio.

Las famiias tienen ya sus expedientes limpios, en un acto de reparación, en el que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho que estos certificados "intentan ser esa reparación, pero sobre todo la recuperación de la memoria , frente al silencio y frente al olvido",

Familiares de funcionarios represaliados tras recibir los certificados del ministerio de Justicia / Cadena SER

"El Estado debe estar al lado de las víctimas andaluzas y de sus familares", ha dicho la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien sin embargo no ha podido garantizar que los trabajos de exhumación vayan a poder mantenerse. Delgado ha dicho que "vamos que confiar en que esto no se pare, porque esto no es buscar huesos, es dignificar, dar tranquilidad y trabajar por las víctimas".

Autoridades en los Muros de la Memoria del Cementerio de la Salud / Cadena SER