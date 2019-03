Al atardecer de un día como este, pero hace 80 años, el Stanbrook partió del puerto de Alicante con las últimas 2.638 personas que lograron huir por mar cuatro días antes del final de la Guerra Civil.

Pasado el tiempo, hoy comienza el Encuentro Internacional sobre la Memoria, pero también arrancan las actividades incluidas en el Alicante Puerto de Encuentro. Habrá a quien le parezca frívolo comparar estos dos eventos y no es mi intención.

Simplemente, jugando con la relatividad del tiempo y asumiendo que el tiempo es lineal y circular, me permito unir dos instantes separados por ocho décadas. El momento de la diáspora con el actual, el del encuentro.

En definitiva, que ahora volvemos al puerto para festejar lo que nos une, pero sin poder -ni querer- olvidar lo que sucedió entonces. Y es que si lo hacemos, no progresaremos y caeremos en la paradoja de la serpiente que engulle su propia cola.

Tristes guerras, si no es el amor la empresa. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes hombres, si no mueren de amores. Son versos de Miguel Hernández que también murió en un día como este.