Se abre la inscripción en la Denominación de Orígen de la Granada Mollar

El Consejo Regulador de la Granada Mollar de Elche ya ha abierto el plazo para que los agricultores de los 40 municipios amparados por la Denominación de Origen inscriban sus producciones ante la campaña 2019/2020.

El registro va dirigido a todos los agricultores que ya estaban inscritos y que tienen que actualizar sus datos así como a los que quieran incorporarse al mismo con el fin de que su producción pueda comercializarse con el etiquetado de calidad de la Denominación de Origen.

El plazo de inscripciones se mantendrá abierto hasta el inicio de la campaña aunque desde el Consejo Regulador recuerdan que todos los que aseguren sus cosechas, cuyo plazo concluye el 30 de abril, tendrán una bonificación en la cuota del seguro.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha animado a los productores a que formen parte de la DOP porque "tenemos un sello de calidad único que nos diferencia en el mercado y es nuestro mejor recurso para hacer frente a la competencia, al incremento de la producción en otras zonas y a la aparición de nuevas variedades".

"No tenemos un escenario sencillo porque a todas estas cuestiones hemos de sumar el veto ruso que llevamos padeciendo desde hace años o la incertidumbre del Brexit y eso ha provocado que estos años no hayan sido los mejores para el sector. Sin embargo, también hay que resaltar que si no fuera por la Denominación de Origen la situación para la granada mollar sería desastrosa".

En este sentido, Oliva ha resaltado el trabajo de promoción que se está llevando a cabo desde la DOP con el que se ha conseguido, entre otros aspectos, que el consumo de granada mollar en España haya crecido alrededor de un 30 % en los últimos años.

En poco más de dos años se han llevado a cabo más de 70 acciones de promoción con campañas tan significativas como las que han realizado en más de 200 fruterías de España.

Al respecto, el presidente de la Denominación de Origen Protegida pide el apoyo de todo el sector "con el fin de seguir avanzando con el buen trabajo de promoción que se está realizando y poner en valor nuestra granada en el punto de venta. Juntos somos más fuertes y tenemos más poder para defender nuestro territorio, el trabajo de nuestros agricultores, la calidad de nuestra fruta y decirle al mundo entero que la mollar de Elche es la mejor granada".

Las personas interesadas en registrarse en la DOP pueden acudir a la sede de la Denominación de Origen Protegida, situada en la oficina de la OCAPA (carretera de Elche a Dolores, Km 1). los lunes, martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas o concertar una cita previa llamando al 633 111 228. También se puede hacer en los sindicatos agrarios y en cualquier oficina donde contraten el seguro. Además, la DOP tendrá un punto de atención en el Centro Municipal 3 de Abril de Albatera los viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Por otra parte, la Denominación de Origen volverá a impulsar la venta directa para la próxima campaña. Con este sistema, el productor podrá vender directamente al consumidor final, fruterías o restauración de su zona de influencia.

Para ello, el agricultor que esté interesado debe informar a la DOP que es la entidad que autorizará a los productores inscritos para que sus productos se puedan vender con el logotipo de la Denominación de Origen.