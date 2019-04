IV Feria del Espárrago Blanco de Bedmar

Conversábamos ampliamente con el alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano, que consideraba que se trata de una feria consolidada, que está dando sus frutos, con nuevas plantaciones, “… Nuevos recolectores se suman a las nuevas plantaciones de espárrago blanco. Hemos sabido, entre todos, recolectores, empresas y el propio ayuntamiento, ir reconduciendo y aunar esfuerzos para que esta feria, no solamente, se consolide, sino para que también sea un atractivo turístico y un impulso para las nuevas plantaciones… Un sector que nos ha dado mucha riqueza a nuestro pueblo y muchísimas alegrías, en el sentido de tener esa segunda renta, más allá del olivar, y también un crecimiento importante en nuestro municipio, generar, al fin y al cabo, oportunidad y creación de empleo. Que se viene consolidando, desde la primera edición…”.

Distingue Serrano la doble vertiente, comercial y turística de la feria, “… Seguimos haciendo una apuesta por esa feria comercial, emprendedora, empresarial, en el primer y segundo día de la feria. En el tercer día más gastronómico y más turístico. Este es el objetivo que tiene la Feria del Espárrago Blanco de Bedmar, donde cada día gana adeptos y cada año gana empresarios, que vienen a hacer negocio, para nuevas plantaciones o compra del propio producto… El viernes hay una jornada, por la mañana, destinada a esos más de 50 empresarios que se van a acercar a Bedmar, venidos de todos los rincones de nuestro país, para hacer negocio, comprar y vender espárrago, planta o cualquier tipo de infraestructura o herramienta que se utiliza en las explotaciones de espárrago blanco… Algunos vienen para llevárselo transformado. En eso donde estamos trabajando desde el ayuntamiento, en consolidar, en estos días, un gran acuerdo, con esos empresarios, para generar esa mano de obra indirecta, que es la transformación dl producto en esa fábrica que tenemos en el polígono industrial…”.

No se queda, el Ayuntamiento de Bedmar, en su apuesta por el espárrago blanco, sino que además trabaja en la diversificación, con la incorporación de otros productos, “… Estamos siendo ambiciosos en este ámbito, y que debemos de seguir siéndolos, siendo conscientes de que en la diversificación de la agricultura es donde está la oportunidad del medio rural… Tenemos que abrir oportunidades y ser capaces de buscar esos nuevos canales, tanteo de producción como de comercialización de otros productos. Y así lo venimos haciendo, desde hace dos años, donde venimos trabajando en una gama de productos que se puedan compaginar con el olivar, y que vengan a incrementar el número de campañas, tanto para agricultores como para recolectores y empresas de transformación. Así lo hemos hecho, poniendo remolacha, patata… El año pasado se destinaron en torno a unas 20 hectáreas. Este año estamos en torno a las 40 hectáreas de esos productos alternativos, que se suman a las más 75 hectáreas de espárrago blanco que tenemos, que está permitiendo la incorporación de nuevos agricultores al sector…”.

En cuanto a la programación de actividades, estas se inician el viernes, con visita de hosteleros y empresarios a la fábrica Congana, Cata-Degustación de AOVE impartida por el CRDO Sierra Mágina, Degustación de Espárrago Blanco, destinada al sector hostelero.

Aunque el inicio oficial tendrá lugar con el Pregón de inauguración que correrá a cargo del alcalde de la localidad de Azagra, Ignacio Gutiérrez, localidad hermanada con Bedmar, “… Teníamos la ilusión de que alguien hablara en voz del pueblo de Azagra. El pueblo que nos dio productos como el espárrago blanco, en la década de los 70 y los 80, donde tantos emigrantes tuvieron que salir de Bedmar, para manipular el espárrago a 1000 kilómetros de su casa, ahí aprendimos y volvimos a Bedmar y consolidamos un proyecto que 37 años más tarde se consolida en nuestro pueblo. Necesitábamos poner de manifiesto la sensibilidad, el sentimiento de un pueblo hermano, que nos ha dado mucha riqueza y que, todavía, compartimos lo más importante que tenemos los dos pueblos, que son esos vecinos que ya echaron raíces en ese pueblo y se quedaron en Azagra… Por eso hemos contado con la mejor que podíamos contar, que es su alcalde…”.

En cuanto al resto de programación, destaca la presencia de importante elenco de cocineros, con sesiones de showcooking, degustación de tapas, mercado, visitas guiadas, esparragolandia para los más pequeños/as, concierto, globo aerostático, comida popular y monólogo.

Congana

Le preguntábamos a Serrano por la situación, y el papel determinante del Ayuntamiento de Bedmar, en la nueva situación de la empresa Congana, llegando a calificarlo como el hito más importante de la actual legislatura municipal, “… Todavía no se ha hecho oficial, pero ya está hecho y materializado el acuerdo, la venta de Congana (a una multinacional mexicana). Yo creo que es el hito más importante en esto cuatro años de legislatura. No podíamos ver como una empresa (tan importante para Bedmar) tenía problemas, que fuese cada día a menos. Hemos conseguido fortalecer y garantizar el trabajo para esos trabajadores/as, sino además impulsar, donde ya hay más puestos de trabajo y mayor producción. Ahora mismo hay 103 trabajadores/as en la fábrica de Congana, el año pasado estaban en torno a 50. No solo es que tuviese una crisis, hemos sido capaces de revertir la situación, con nuevos inversores, que han cogido esa fábrica y que la van a poner en valor. Hoy ya se nota se impulso, tenemos que hacerlo nuestro, proyecto empresarial que genere, proyecto empresarial que tenemos que apoyar entre todos. Yo se lo decía, y se lo digo a los vecinos y vecinas de Bedmar, todos, las personas o empresas, que quieran sumar, bienvenidos sean. Eso hemos hecho con esta empresa, y esperemos que tenga un gran éxito, para seguir produciendo calidad e ir incrementando producción, que, al fin y al cabo, es oportunidad para nuestro pueblo… Hemos sido capaces, de la mano de la familia Congana, de llegar a un buen acuerdo, para que no se cerrase. Desde el año 2.016 llevamos para llegar a un buen acuerdo, para recobrar el impulso que merece la empresa… Bedmar lo paso muy mal cuando, en 2.001, cuando vio cerrar la empresa PANCI, Bedmar lo paso aún peor, 2 años más tarde, cuando vio cerrar las puertas de ANCOVE. No podíamos permitirnos, ni tan siquiera, que apareciese esa sombra de cerrar en este pueblo, esta empresa (CONGANA), éramos todos conscientes, y este equipo de gobierno se puso al lado de la familia, para buscar inversores, y que esta fábrica fuese a buen puerto. Hoy lo hemos conseguido, entre todos, y no solo queremos quedarnos aquí, queremos que esta empresa despegue, y lo adelanto, porque así se lo están planteando los empresarios, de la incorporación de un segundo turno de trabajo, donde le de vida los 365 días del año, durante 24 horas al día, entonces será cuando el proyecto habrá tenido éxito…”.