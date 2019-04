CCOO asegura que el acuerdo de UGT con Embutidos Rodríguez "no lo conoce nadie"

Comisiones Obreras denuncia que los trabajadores de Embutidos Rodríguez desconocen los puntos del acuerdo alcanzado entre la empresa cárnica y UGT.

El responsable autonómico de industria del sindicato, Gonzalo Piñeles, denuncia que el acuerdo que UGT ha firmado en paralelo con Embutidos Rodríguez -un acuerdo que la Unión General de Trabajadores asegura que la plantilla aprobó mayoritariamente- "no lo conoce nadie". Sobre la propuesta de la empresa de regularizar a los falsos autónomos a través de otra empresa que será propiedad al 100% de Embutidos señalan que ellos no lo aceptarían, que los trabajadores deben formar parte de la plantilla directamente de Embutidos Rodríguez, no de ninguna otra empresa.

Díez Piñeles señala que el caso de la empresa cárnica leonesa es único en España porque el resto del sector está comenzado a regularizar a sus plantillas, ya son más de 20.000 las personas que han pasado al régimen general de la seguridad social.

Mantienen, además, su convocatoria de huelga la semana que viene, aunque ya han denunciado despidos de Embutidos Rodríguez por secundar los paros y son conscientes de que buena parte de la plantilla puede temer las represalias.