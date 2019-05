Así te hemos contado el debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid

Íñigo Errejón, Ignacio Aguado, Isabel Serra, Ángel Gabilondo y Rocío Monasterio han confrontado sus ideas en el segundo debate organizado por la SER y El País de cara al 26-M. Solo ha faltado una: la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, rechazó la invitación a última hora. Su silla ha permanecido vacía durante la hora y media que ha durado el debate en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Debate organizado en el COAM y donde han quedado bien diferenciados dos bloques a pesar de los intentos del candidato socialista, Ángel Gabilondo, de hablar con todos. Se ha visto mucha siontonía entre los candidatos del PSOE, Podemos y Más Madrid. Las encuestas les dan la opción de arrebatr el poder al PP en la Comunidad por primera vez en 24 años.

Ha habido momentos de enfrentamientos directos entre los candidatos. Se han visto las posiciones completamente opuestas sobre violencia machista de Isabel Serra, de Podemos, y Rocío Monasterio, de Vox; Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado, acusándose mutuamente de pactar con lo que cada uno considera extremismo...; y al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, pidiendo seriedad a Aguado al hablar de Educación.

En materia de transportes se ha hablado mucho de Metro. Errejón, Aguado y Monasterio han puesto cifras a sus propuestas para mejorar el servicio. Gabilondo y Serra han centrado en sus prouestas para abaratar el abono de transportes. El candidatos socialista quiere ampliar el abono infantil, que ahora mismo es gratuito hasta los 7 años, hasta los 14; la candidata de Podemos quiere ampliar el abono joven hasta los 30 años.

14.00 Acaba el debate organizado por Cadena Ser Madrid y El País. Lo hace con una silla vacía, la que ha dejado la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso.



13.57 Isabel Serra se dirige especialmente a las mujeres. Recuerda la movilización que éstas hicieron el pasado 8M. "Las mujers sabemos mejor que nadie que si no hacemos políticas nosotras, las hacen contra nosotros".



13.56 El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos pide que "Madrid no caiga en manos populistas", dice Ignacio Aguado. "Os pido un último esfuerzo, el escaño de la victoria depende de todos, de los pensionistas, de los autónomos" al tiempo que asegura que Ciudadanos es el único que puede frenar al PSEO y a sus socios populistas.

13.55 Rocío Monasterio señala que Vox es la única "alternativa limpia, no veleta, no sospechosa de pactar con la izquierda" y que defiende la igualdad entre hombres y mujeres", dice. "Nosotros vamos a dar la batalla a las ideas, no como otros que no se presentan".



13.54 Gabilondo utiliza su minuto de oro para señalar que su partido, el PSOE, apuesta por un modelo sostenible de desarrollo. "Hay ciudadanos que así lo quieren, que quieren que no haya desigualdad ni exclusiones. Llamo a todos para que cada uno apoyemos una transformación, una reforma y progreso", dice. "Contigo habrá un cambio y espero que sea así".



13.53 Errejón comienza señalando que este debate, el único en el que podían haber participado todos los candidatos ha contado con una asuencia voluntaria, la de Isabel Ayuso. Señala que esta ausencia es una metáfora de lo que ha sido el PP en los últimos 25 años: "desgobierno, chapuzas, corrupción", dice Errejón. Sus últimos segundos son destinados a señalar que "hay una alternativa". Hay que votar con la cabeza y el corazón, dice, y "Más Madrid te permite votar con los dos."



13.53 Comienza el minuto de oro. El primero de los candidatos en hablar es Íñigo Errejón



13.51 Preguntados por Telemadrid Rocío Monasterio aboga por cerrarla. Errejón asegura que hay que invertir en el talento y, por lo tanto, no cerraría la Televisión pública Madrileña. Tanto Ángel Gabilondo como Isabel Serra señalan también su voluntad de que Telemadrid siga abierta.

13.49 Monasterio arremete contra el PP. Señala que la mala gestión del PP ha endeudado a "nuestros hijos y nietos". Gabilondo aboga por ayudar a los autónomos, a quienes comprar su primera vivienda". Por su parte Serra señala que Madrid es una región que es un paraíso fiscal para los ricos.



13.45 Aguado presume de modelo "libertad, impuestos bajos, atraer a los empresarios. Yo quiero atraer riqueza", dice. "No me gustan los sablazos".



13.44 "Que no haya ciudadanos de primera y de segunda", dice Errejón. "La Comunidad tiene que garantizar que no llegamos tarde a la economía digital ni a la transción ecológica de nuestra economía".



13.43 Nuevo bloque. Los candidatos comienzan a hablar sobre economía



13.42 Gabilondo aseguran que 19.000 personas tienen reconocida la dependencia y, pese a ello, no reciben ningún tipo de remuneración.



13.40 "Las imágenes de la residencia suceden con un gobierno del PP y sostenido por Ciudadaos", dice Isabel Serra. "La dependencia es lo más abandonado por el PP. Personas que están abandonadas por ser mayores o por tener discapacidad".



13.39 "¿Qué ha hecho Carmena en la ciudad de Madrid? Prometió 11 centros y ha hecho 0", dice Aguado. "Me comprometo a acabar con las listas de espera en 3 años. Se puede hacer", dice.

13.38 "El estado de las residencias es desastroso. Faltan muchas plazas", dice Íñigo Errejón. "Hace falta dinero".



13.37 Rocío Monasterio propone, para evitar situaciones así, promover una ley de violencia intrafamiliar. "Queremos protección para las mujeres y para los hombres".



13.36 El nuevo bloque se inicia con unas imágenes en las que unos ancianos eran maltratados en una residencia. Se abre de esta manera el bloque de políticas sociales.



13.35 "¿Quiere usted no interrumpir? Parece que en los colegios públicos enseñan mejor educación que en la privada", dice un irónico Íñigo Errejón a Rocío Monasterio.



13.33 "A mi me gusta el país como está ahora", le dice Errejón a Monasterio. "A usted le gustaría regresar al país de los Santos Inocentes".



13:32 "Usted está hablando de las bolitas que que se cuelgan en los árboles de Navidad. Yo hablo de los árboles", le dice Gabilondo a Aguado. "Usted no cambia la estructura de una Comunidad, la de Madrid, que está en situación de desigualdad. Mueva las bolitas", dice.



13.30 Aguado se dirige a Gabilondo: "Quién quiera comprar discurso que le vote a usted. Quién quiera hechos que vote a Ciudadanos".



13.29 "Seamos sinceros, según la Cámara de Cuentas, la sanidad pública sale más barata", dice Errejón.



13.28 Isabel Serra asegura que la privatización de la sanidad no la ha mejorado. "Lo que hay que hacer es aumentar el presupuesto dentro de la atención primaria y revertir la privatización que se ha hecho."



13.27 "Yo sí aceptaría una donación de Amancio Ortega, pero que es no sirva de excusa para financiar la sanidad pública", dice Ángel Gabilondo.



13.25 La sanidad pública no puede depender de la caridad con la que se levanten los ricos. "Lo que no puede ser que se defiendan las donaciones de los millonarios cuando se está degradando la sanidad pública", dice Isabel Serra.



13.24 Aguado señala que en la sanidad no tiene que haber ideologías. "Quiero que los sanitarios no se vayan, que se queden. Vamos a apostar porque las listas de espera se reduzcan". "La sanidad tiene que medirse por su gestión", contesta por la privatización sin aclarar si apostaría por ella o la revertiría.



13.22 El candidato de Más Madrid señala que hay que recuperar los 4000 trabajadores que ha perdido la sanidad por los recortes del PP y disminuir el número de interinos.

13.21 Rocío Monasterio asegura que hay que pagar más a los profesionales sanitarios. "Tenemos una población envejecida a los que hay que atender y hacerlo con más humanidad".

13.18 Los candidatos son preguntados por cuanto tiempo tienen los médicos para atender a sus pacientes. Errejón dice algo más de 6 minutos, Serra señala entre 3 y 4 minutos. Aguado asegura que debería ser más tiempo, pero sin concretar y Gabilondo asegura que entre 3 y 4. Finalmente Rocío Monasterio señala que les obligan a menos de 5 y ellos querrían que los médicos tuvieran 10 minutos. Los médicos reclaman que puedan tener, al menos, 15 minutos. Mañana los médicos de atención primaria van a la huelga para reclamar esto.



13.16 Nuevo bloque cuando son las 13.16: sanidad



13.14 "Me ha quedado claro que la izquierda quiere adoctrinar a nuestros niños con cursos en los que se les enseña a cambiar de identidad sexual", dice Monasterio. "Ni nos dejen contarles el cuento de 'La caperucita roja'. Los españoles estamos cansado de que no nos dejen educar. Dejen a nuestros niños en paz. Lo que ustedes proponen es la dictadura", dice la candidata de Vox.



13.12 Hasta el momento el candidato que más ha hablado es Ángel Gabilondo. Ha sobrepasado los 8 minutos.



13.11 Aguado es preguntado como se fomenta la igualdad en las escuelas a lo que contesta "no fomentando los escraches", e interpela a Errejón y Serra sobre este tema.

13.08 "Si usted gobierna, dice Aguado a Gabilondo, "los votantes tienen que saber que viene con sorpresa". Gabilondo replica "¿y qué sorpresa trae usted?"



13.06 Ignacio Aguado habla sobre el abandono escolar que había en Andalucía y asegura que estando Gabilondo como ministro de Educación se recortó un 46% en Educación. Gabilondo responde un tajante "Eso no es verdad".

13.05 Isabel Serra y Rocío Monasterio se enfretan por quién representa a las mujeres y por las "listas negras que están haciendo en Andalucía de funcionarios que persiguen la violencia machista", dice Serra.



13.04 Errejón asegura que hay que recuperar el número de profesores que había antes de la crisis y terminar los colegios que están a medio hacer o no se han iniciado. "En Madrid el futuro de un niño depende del código postal en el que nacen", asegura el candidato de Más Madrid.



13.02 Rocío Monasterio asegura que ellos quieren que haya un cheque escolar para que los padres puedan elegir qué tipo de educación dar a sus hijos. También asegura que Vox pretende subir el suelo a los profesores. "La verdadera segregación ha sido las que han sufrido el 8M".



13.00 Ángel Gabilondo asegura que su partido defiende un modelo abierto y plural para la educación. "Si hay concertada que sea gratuita e inclusiva. Queremos que haya una educación pública de calidad. Se defiende la educación dándole más recursos, no atacando a las demás", dice el candidato del PSOE.



12.59 Isabel Serra asegura que necesitamos revertir el proceso que da más dinero a la concertada que a la enseñanza pública. "Vamos a paralizar el concierto que da dinero a los colegios que segregan por sexo", dice.



12.58 Cambio de bloque. Los candidatos pasan a hablar sobre educación



12.54 Errejón habla sobre la necesidad de acelerar el desamiantado, incrementar el número de maquinistas de Metro e "invertir para que las estaciones sean más accesibles".



12.53 El moderador Javier Casal les propone un juego. Adivinar cuál es la línea naranja o la morada.



12.52 "Hace falta más vagones, ampliar línea 1, 3 y 5, intercomunicar mejor los municipios del área metropolitana. Lo que han hecho los políticos de izquierda es bloquear al Madrid que madruga", dice Rocío Monasterio.



12.51 "Es importante hacer un estudio de viabilidad del Metro. Lo que hay que hacer es abono infantil subirlo a 14 años, hacer un abono social que alcance a personas que estén en dificultades. Abrir el Metro gratuito en episodios de contaminación", dice Gabilondo.



12.49 Turno de Ángel Gabilondo. El candidato del PSOE pide que se haga un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentra Metro.



12.48 "Desde 2010 tenemos hasta 100 trenes menos y tenemos más usuarios. Eso es el resultado de una política del gobienro de Cifuentes-Aguado", dice Isabel Serra. "Hay que pensar en un transporte que no abandone a la periferia". Serra pide bajar los precios.



12.47 Aguado asegura que quiere mejorar y reforzar las frecuencias del Metro y abrirlo las 24 horas durante el fin de semana. "Pondremos el dinero que sea necesario. Abrirlo los fines de semana costaría unos 60 millones de euros", dice el candidato de Ciudadanos.



12:46 Comienza el segundo bloque dedicado al transporte



12.45 Aguado hace alusión al escrache sufrido por Begoña Villacís el 15 de mayo, días antes de dar a luz.



12.43 Ángel Gabilondo se dirige a Vox para decir que no comparte sus opiniones sobre las mujeres y responde también a Isabel Serra. "Los pactos no los hace uno solo y si Ciudadanos dice que no, ya está contestada la pregunta sobre un posible pacto", dice.

12.42 Para Isabel Serra queda claro que Aguado pactaría, como ya ha hecho en Andalucía, con Vox. La candidata de Unidas Podemos IU Madrid en Pie pregunta a Gabilondo si pactaría con Ciudadanos.



12.41 Por alusiones también habla Rocío Monasterio que asegura que su partido no discrimina a nadie, tampoco al colectivo LGTBI o a las mujeres. "Algunos presumen de defender a las mujeres y luego a los dirigentes de VOx nos llamó machistas de mierda. Solo Vox defiende la igualdad de todos."



12.40 Errejón alude al compromiso que ha mandado el colectivo LGTB consistente en que no se pacte con Vox y se dirije directamente a Aguado. El candidato de Ciudadanos responde aludiendo a Carmena y su gobierno.



12.39 Ignacio Aguado es preguntado por si pactaría con Vox. El candidato de Ciudadanos no contesta a la pregunta. "Hablaré con todos los partidos que tengan representación. Una cosa es hablar, otra gobernar", dice



12.38 "Creemos que las encuestas son herramientas electorales. Esta semana Vox va a hacer un esfuerzo que conseguirá que la izquierda y el retroceso no triunfe", dice Rocío Monasterio.



12.37 Gabilondo dice que su única línea roja a la hora de pactos es la que marca la Constitución Española. "Yo sí que creo en las encuestas, en todas. Están hechas por profesionales, pero hay que saber leerlas. Mandan muchos mensajes", dice el candidato del PSOE.



12.36 "Es hora de que hagamos un gobierno de izquierda en la Comunidad de Madrid. Nos lo están pidiendo los ciudadanos. Creo que es fundamental que hagamos acuerdos en la izquierda para proponer un programa de cambios", dice Isabel Serra.



12.35 Aguado asegura creer poco en las encuestas. "Para mi la mejor encuesta es la del 28A. Vamos a consolidar los resultados y, a ser posible, mejorarlos. Mantengo mi NO a Gabilondo", dice Aguado.



12.34 Errejón pide reconstruir la Comunidad de Madrid y para ello optaría sumar a los partidos progresistas.



12.33 El primer bloque empieza por pactos y encuestas. Comienza Íñigo Errejón que lamenta la ausencia, voluntaria, de Ayuso.



12.32 Los candidatos tendrán que responder a preguntas concretas y las intervenciones serán cronometradas para que todos hablen, básicamente, por igual.

12.31 El debate arranca con una silla vacía, la de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso. Si en algún momento quiere sumarse al debate, podrá hacerlo.



12.30 Arranca el debate definitivo organizado por Cadena SER y El País. Madrid busca a su Presidente o Presidenta.

12.28 Solo dos minutos para que de comienzo el debate entre 5 de los 6 principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Este debate podría resultar decisivo para los indecisos.

12.26 Seis días para las elecciones autonómicas y último, este lunes, para la publicación de encuestas. Sobre la mesa el sondeo de 40DB que hoy publica El País y que dice que la izquierda podría arrebatar el poder al PP en la Comunidad por primera vez en 24 años.



12.25 El debate se divide en seis bloques, los candidatos no saben en qué orden se los vamos a plantear.



12.20 Sobre el escenario 8 sillas. Dos moderadores, cinco candidatos y una ausencia. La silla de Isabel Díaz Ayuso se va a quedar vacía.



12.15 Los cinco candidatos que participan en este debate ya se encuentran en la sede del COAM. En los minutos previos atienden a la prensa.

12.12 Tras el sorteo, así será el orden de intervención en el 'minuto de oro' de # DebateMadrid26M : 1. Íñigo Errejón 2. Ángel Gabilondo 3.Rocio Monasterio 4. Ignacio Aguado 5. Isabel Serra.



12.07 En unos minutos, a las 12.30, comenzará el segundo debate organizado por la Cadena SER en Madrid y el diario El País de cara a las elecciones del próximo domingo. Debate a cinco, con Íñigo Errejón pero sin Isabel Díaz Ayuso. La candidata del PP no viene por decisión de su equipo de campaña



12.00 Ya se ha efectuado el sorteo del orden de la primera intervención. Íñigo Errejón (Más Madrid) abrirá el turno, seguido de Ignacio Aguado (Ciudadanos), Isabel Serra (Unidas Podemos IU Madrid en Pie), Ángel Gabilondo (PSOE) y por último Rocio Monasterio (Vox).

11.52 Todo listo en la sede del COAM para que en 38 minutos comience el debate entre 5 candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.



11:35 Todos los sondeos coinciden. La izquierda podría arrebatar al PP el poder en la Comunidad de Madrid por primera vez en 24 años. Según un sondeo de 40DB que hoy publica El País, el PSOE perdería algún escaño respecto a 2015 pero ganaría las elecciones y podría gobernar con el apoyo de Podemos y Más Madrid.

11.05 Empiezan a llegar los candidatos. Ya se encuentran en la sede del COAM Ignacio Aguado e Iñigo Errejón.



11:00 En la cobertura electoral de cara a las elecciones del 26 de mayo Cadena SER y El País realizan el segundo de los debates de campaña el próximo lunes, 20 de mayo. Asistirán Ángel Gabilondo (PSOE); Ignacio Aguado (Ciudadanos); Isabel Serra (Unidas Podemos - Izquierda Unida - Madrid en Pie); Íñigo Errejón (Mas Madrid) y Rocío Monasterio (Vox).

El debate de candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid se ha celebrado de 12.30 a 14.00 horas, con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en cuya sede tendrá lugar el encuentro.