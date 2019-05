Martín Berasategui inspira a los artistas de Down Madrid con sus creaciones

Artistas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) han degustado tres creaciones del 10 estrellas Michelin Martín Berasategui y convertirán la visión y los sentimientos que les han evocado estos platos en cuadros en el marco del proyecto Bocados de Arte, una iniciativa que une arte y gastronomía, según han informado los responsables de la iniciativa en un comunicado.

Este proyecto, organizado por Down Madrid y la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), en colaboración con Fundación Repsol, "tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad, y en especial al mundo del arte, las capacidades artísticas de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual".

Además, de poner en valor "la creatividad de las personas de este colectivo y propone una manera diferente e inclusiva de entender la gastronomía y de hacer arte".

El chef donostiarra ha recibido a los artistas en Etxeko, el primer restaurante que el cocinero ha abierto en la capital, situado en el hotel Bless. Berasategui ha preparado un menú completo compuesto por una ensalada tibia de perdiz, una merluza albardada en tocineta y falso risotto de hinojo con un crujiente de remolacha y de postre una esencia fría de albahaca con sorbete de lima, granizado de enebro y toques de almendra.

Los participantes, según explica el comunicado, han degustado las tres creaciones y han elegido cuál de los platos representarán en un cuadro. "Para recordar todos los detalles cuando tengan que enfrentarse al lienzo en blanco, han apuntado los aspectos visuales del plato, su olor, el sonido que hacían sus elementos al comerlo y la textura. Además, han indicado a qué se parecía el plato, qué les evocaba, cómo se han sentido al probarlo, cómo ha sido la experiencia y qué nombre le pondrían si lo hubieran cocinado ellos".

Para Berasategui ha sido “brutalmente importante” poder compartir tiempo y espacio con “estos fenómenos que son más que grandes personas, son gente que demuestra su sensibilidad y que tienen un montón de detalles contigo simplemente compartiendo mesa durante unos pocos minutos”. “Si yo siempre ando con garrote, después de la experiencia de hoy ando con garrote, chispa y fuego porque estos chicos son todo, tocan la fibra sensible de cada uno”, ha destacado el chef.

“Hoy he recibido una lección de lo que de verdad es la vida, he venido a enseñarles y he acabado aprendiendo yo mucho más con ellos que ellos conmigo”, ha añadido.

El proyecto finalizará con la celebración de un evento en el que los asistentes podrán contemplar las obras creadas por todos los artistas y degustar los platos representados en los cuadros. Este acto será solidario y servirá para recaudar fondos para los programas de cultura, ocio, deporte y salud de Down Madrid.