Malestar entre las cooperativas jiennenses

Una decena de cooperativas jiennenses piden al colectivo de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sumarse a la manifestación del 9 de julio en Sevilla contra los bajos precios del aceite.

Para situarnos en esta cuestión habría que recordar que los olivareros decidían esta semana trasladar sus reivindicaciones a la capital andaluza. Todavía está reciente la multitudinaria manifestación del 29 de mayo en Jaén, donde alrededor de 5.000 agricultores clamaron contra los bajos precios del aceite y el pasado martes UPA, COAG, UGT y CCOO anunciaban que el próximo 9 de julio se pretende repetir la hazaña en Sevilla. Son muchas las reivindicaciones, aunque principalmente se centra en buscar mecanismos que permitan el equilibrio de los precios, como la autorregulación, el almacenamiento privado y la eliminación de la venta a pérdidas.

Horas después del anuncio, se desmarcaban de la movilización Asaja, que considera que no es el momento de realizar esta nueva movilización, y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, federación representativa de 385 entidades oleícolas en la región, que manifiesta que no apoyará actos reivindicativos que no pasen por la unidad de acción visualizada el pasado 29 de mayo en la plaza de las Batallas de Jaén, a pesar de mostrarse muy preocupada por la situación actual.

Algo que no ha sentado bien entre las cooperativas jiennenses. En un comunicado suscrito por el presidente de la cooperativa San Juan de Villargordo, Antonio López, lamentan que la dirección regional de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía no les consulten la conveniencia o no de la participación en la movilización del próximo 9 de julio.

Desde la candidatura alternativa, que obtuvo un respaldo de 64 cooperativas y el apoyo de casi el 45 por ciento en las últimas elecciones celebradas en el seno de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén en el mes de mayo, consideran que "se trata de un hecho que ha generado malestar". Al parecer, "un gran número de cooperativas" están enviando cartas a la dirección para que se lleve a cabo una reunión urgente donde tratar este asunto.

Entre las cooperativas que apoyan la unión del sector en la manifestación están la Cooperativa San Juan de Villargordo, la SCA Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro, la Cooperativa Oleícola Baeza, la Cooperativa Santa María de Pegalajar y Oleoxa Aceites de Jaén SCA de Arjona, aunque también se han sumado la SCA Sierra de la Pandera de Los Villares, Nuestra Señora de la Estrella de Navas de Juan, San Marcos Evangelista de Torrequebradilla, la Cooperativa San Ginés de Sabiote, San Vicente de Mogón o la SCA Nuestra Señora de la Fuensanta.