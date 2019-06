Las mujeres cobran un 25,1% menos que los hombres en Gipuzkoa

ELA ha presentado un informe sobre la evolución de los salarios en Gipuzkoa elaborados a partir de los datos aportados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los datos no son halagüeños ya que la desigualdad salariar va en aumento y solamente ha incrementado en un 1,9 % en nueve años, situándose en 2017 en 24.406 €.

Cada vez es mayor la diferencia salariar que existe entre los que más tiene y los que menos ganan, aunque, entre los colectivos más azotados por la evolución salariar se encuentran, principalmente, las mujeres y los jóvenes entre 19 y 25 años. En el caso de las mujeres siguen siendo víctimas de la brecha salarial que en Gipuzkoa se sitúa en un 25,1 %, lo que supuso una diferencia anual de 7.045 € en 2017. Desde ELA denuncian que el Gobierno Vasco no aplica las medidas suficientes para acabar con la brecha, y las acciones llevadas a cabo no son más que cosméticas y no impiden que la diferencia salarial vaya en aumento.

La precariedad en el territorio ataca especialmente a los más jóvenes que, con una media de 7.374 € al año, no alcanzan tan siquiera el salario mínimo interprofesional que supera los 8.000 €. El importe que cobraron los jóvenes en 2017, si se calcula en 14 pagas, da una cifra de 526,7 € lo que demuestra que los jóvenes viven en una situación de dependencia extrema.

El informe concluye que el capitalismo patriarcal y las medidas políticas aplicadas son las principales responsables de la desigualdad. El poder económico y financiero está desarrollando una ofensiva contra los salarios a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Además, en los salarios se discrimina de diversas formas: los salarios de las mujeres son más bajos que el de los hombres, las personas extranjeras perciben la mitad del salario que tienen las personas con nacionalidad española y las personas jóvenes viven en una precariedad absoluta con un salario que no llega ni al SMI. Por eso, destacan, es necesario aumentar el poder adquisitivo de los salarios.