Almeida enseña un gráfico que muestra la bajada de la contaminación en el área de Madrid Central

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que no va a aceptar ninguna lección de la izquierda en materia de contaminación. Su apuesta por eliminar Madrid Central ha comenzado ya con la ampliación de la moratoria para que no se multe a los vehículos que entren en la almendra central de la ciudad. Lo ha hecho sin tener ninguna alternativa y supone el primer paso para una eliminación efectiva de los planes anticontaminación de Manuela Carmena.

Esta semana activistas de Greenpeace cortaron la Gran Vía en protesta por la decisión de la nueva corporación municipal. El pasado sábado miles de personas salieron a la calle para pedir que no se aniquile Madrid Central. "No podemos aceptar más moratorias, no sobreviviremos si no cambiamos", afirmaban los manifestantes.

Baja la contaminación en Madrid Central

No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire. En los 4 años de Carmena y en los 9 meses de Madrid Central, la contaminación ha aumentado en 19 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid. Aquí están los datos. pic.twitter.com/FjOwooM3dU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 3 de julio de 2019

En el tuit, el alcalde de Madrid escribe: "No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire. En los 4 años de Carmena y en los 9 meses de Madrid Central, la contaminación ha aumentado en 19 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid. Aquí están los datos".

Le acompaña un gráfico de la evolución de la contaminación desde la implantación de Madrid Central. La realidad es que solo una de las 24 estaciones de medición está dentro del perímetro del área restringida de tráfico. Además incluye los meses de noviembre y diciembre cuando la contaminación suele ser mayor. Justo lo contrario de lo que hace el informe de ecologistas como Greenpeace que comienza a contar desde el mes de enero. En este caso, el resultado es que el aire está más limpio desde que está Madrid Central.

Martínez Almeida ha enseñado el gráfico con el logotipo del Ayuntamiento de Madrid, pero sin enlazar a ninguna página del consistorio. Si miramos con atención los datos, vemos que solo un medidor, el situado en la plaza del Carmen, a pocos metros de la Gran Vía, refleja una bajada sustancial de la contaminación que llega al 17%. Se refiere al espacio de Madrid Central.

Fuera de ese perímetro de acceso restringido, la contaminación aumenta en la mayoría de las estaciones. Es decir, la contaminación ha bajado desde la aplicación de Madrid Central en el área en la que se implantó. No así en el resto de los distritos.