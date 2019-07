"No descarto que en dos o tres años vendamos jereces a 2.000 euros"

Emilio Hidalgo es una bodega familiar, pero desde luego no pequeña. Las 150.000 botellas que venden actualmente la sitúan muy por encima de otras del Marco de Jerez que podríamos considerar medianas. A punto de celebrar los 150 años de su fundación, la empresa, actualmente en manos de la quinta generación y animada por el creciente interés por el enoturismo, abrirá en septiembre en su sede de la calle Clavel una zona de recepción y de actividades enoturísticas en la zona que ocuparon sus antiguas oficinas.

Uno de sus responsables, Juan Manuel Martín-Hidalgo, ha pasado este jueves por Abocallena, el espacio enogastronómico del Hoy por Hoy Jerez, y ha anunciado que "aunque el consumidor medio no entiende aún que por una botella de Jerez se paguen más de 20 euros, no descarto que en dos o tres años vendamos vinos a 2.000 euros ¿Por qué no? Si es que lo vale ¿Quién puede discutir eso?".

Uno de los encantadores rincones de las bodegas Emilio Hidalgo / Emilio Hidalgo

Para Martín-Hidalgo, "el jerez tiene futuro por delante, tenemos un filón con sus vinos con mayúsculas, los genuinos e inimitables, que estamos poniendo el valor porque son los que nos han dado fama universal".

Emilio Hidalgo no hace publicidad de sus vinos, y quizás por ello es una de las bodegas desconocidas para el gran público: "Nuestra mejor publicidad es que los vinos hablen por sí solos".

Si la mayor parte de las bodegas del Marco tienen origen inglés o francés, Emilio Hidalgo lo tiene en Antequera, de donde procede su fundador. Es en la bodega donde se hacen sus vinos, que entran como mosto y que se convierten en inmortales. "Los vinos de Jerez se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. En su expresión y en su longevidad van adquiririnedo una serie de matices que dificulta su definición".

Tresillo, Marqués de Rodil y Villapanés, algunas de las joyas de Emilio Hidalgo / Emilio Hidalgo

En el mercado se mueven con tres gamas de vinos, que van desde el oloroso Gobernador, una de sus marcas más conocidas, hasta la línea premium con una gran aceptación dentro de la alta gastronomía (La Panesa, Marqués de Rodil, Tresillo y Villapanés), y concluyenbdo con una gama altísima de soleras fundacionales (Santa Ana, Privilegio y Tresillo 1874). "Pero aquí no terminan, hay muchos más fruto de la herencia de nuestros antepasados, que se cuidaron mucho de de guardarse grandes vinos que son nuestros tesoros enológicos y para hacer de ellos una expresión de la bodega. Pero queremos ser meticulosos, no es cuestión de sacar la V Flota y vamos a ir viendo cómo va respondiendo el mercado".