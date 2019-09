El PP arremete contra el Govern por no actuar ante los descartes de atún rojo en aguas de las Pitiusas

La polémica por los descartes ilegales de atún rojo en los caladeros de pesca cercanos a Ibiza ha llegado hoy al Parlament. La diputada del Partido Popular Virginia Marí ha acusado al Govern de desconocer esta problemática y asegura que al ejecutivo autonómico "le da igual lo que pase en las Pitiusas, parece que no formamos parte de las islas Baleares".

La consellera de Agricultura, Mae de la Concha, afirma que les preocupan estos hechos a pesar de que dice que no se le encuentra una explicación "clara o lógica". En cualquier caso, asegura que estos descartes se realizan "en aguas exteriores profundas" sobre las que no tienen competencias. Además destaca que no se ha recibido denuncia alguna.

Marí ha reprochado que se tenga que esperar a que haya denuncias para actuar, cuando son conscientes de lo que está pasando. Afirma que ya ocurrió lo mismo el año pasado y "también entonces el Govern se desentendió del problema". La Diputada del PP afirma que lo ha denunciado ante el Gobierno central y que la respuesta que ha recibido tampoco ha sido satisfactoria.

Marí denuncia que el ejecutivo progresista " va de abanderado de la protección del medio ambiente y de la posidonia, pero no protegen nada". Advierte de que el sector pesquero "está en declive" y que los caladeros de Ibiza "son los que más presión sufren".

De la Concha reitera que no se han desentendido de esta problemática, y pone de ejemplo que han recuperado derechos de captura de la flota artesanal de las islas "y ya son 97 las embarcaciones que puedan pescar el atún de forma sostenible".

Marí ha pedido al Govern que denuncie los hechos ante el Ministerio y que se actúe de una vez por todas. Dice que este año en algunas redes "se han encontrado 12 atunes podridos y malolientes".