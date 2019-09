"Me hace casi tanta ilusión el homenaje de la Diáspora como ganar el US Open"

En la sombra, llevando algo tan sensible como la Comunicación, está siendo testigo de la trayectoria de uno de los mejores deportistas de la historia. Tras el épico triunfo del pasado domingo en la final del US Open, Rafa Nadal ha agrandado más aún su leyenda. Los españoles le robamos horas al sueño para ser testigos de un triunfo, otro más, que forma parte ya de la historia de nuestro deporte.

Benito Pérez-Barbadillo, en un momento del US Open / Cedida

Como en todos estos años, en un segundo plano, el jerezano Benito Pérez-Barbadillo, uno de los miembros indiscutibles de su reducidísimo círculo de confianza, ha sabido gestionar de manera sobresaliente toda la atención mediática mundial en torno al mejor representante de la marca España.

Al propio Benito se le acaban, como a todos nosotros, los calificativos para explicar la trayectoria del genio de Manacor. Como su "jefe", lo lleva con la mayor normalidad posible. Ayer aterrizó en su domicilio de Mónaco después de varias semanas intensas con el final más feliz posible en Nueva York. Tras conquistar el décimo noveno gran slam y el cuarto US Open, ahora toca descansar. De todas formas, la semana próxima estará en Jerez, porque trae al sommelier del hotel George V de París para que conozca varias bodegas del Marco, y de la que les daremos cumplida información en Abocallena.

Selfie de todo el círculo de confianza de Nadal tras la final / Cedida

Este miércoles, en Hoy por Hoy Jerez, nos ha contado cómo vivió la final más emocionante que se recuerda, cómo fue el antes y el después, que está haciendo hoy Nadal y cómo lleva a gala su jerezanía por todo el mundo. De hecho, nos ha asegurado que "me hace casi tanta ilusión el homenaje que me dedicará en diciembre la Diáspora que haber ganado el US Open".