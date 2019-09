Asaja prepara un lista de bodegas que no cumplen la ley

ASAJA Castilla La Mancha ha anunciado en SER Ciudad Real que no descartan en los próximos días enviar un documento a la Agencia de información y Control Alimentario (AICA) con un listado de las bodegas que incumplan la ley de la cadena alimentaria.

El Secretario general Técnico de esta organización en nuestra región, Arturo Serrano, ha avanzado que en este informe que se presentaría ante la AICA contemplaría las bodegas castellano manchegas que no presenten tablillas , que no respeten los precios reflejados en contrato o que incumplan los plazos de pago.

Confirma además que la campaña va a ser más corta de lo esperado, habla de entre un 35 y un 40 por ciento por debajo de la pasada, y aunque desde el sector bodeguero hablan de unos 20 millones de hectólitros, no cree que la cifra final de vino y mosto se acerque a esa cantidad. Por eso no entienden los precios que se están pagando en estos momentos y consideran que no se está apostando por la calidad.

Además en Castilla la Mancha hay entre 6 y 8 millones de hectólitros almacenados en las bodegas de Castilla la mancha por lo que piden que se refuerce la vigilancia para que no mezcle la producción de este año con la de otras campañas, de inferior calidad.