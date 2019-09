Navarra Suma no ve enaltecimiento del franquismo en las celebraciones religiosas en conmemoración del triunfo del golpe de Estado en el Monumento a los Caídos

Como es habitual los días 19 de cada mes, la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz recuerda la fecha en la que en Navarra triunfó el golpe militar contra la II Republica. Lo hace con una misa que se celebrará también hoy en la cripta de Los Caídos, de titularidad pública pero cuyo usufructo es del Arzobispado.

Hoy en la tertulia municipal de la SER Fermín Alonso, de Navarra Suma recuerda que "el Arzobispado niega la mayor. Yo si son misas por difuntos no me meto", igualmente, afirmaba que "entiendo que no hay exaltación ni enaltecimiento porque la ley condena todo esto".

Por su parte, Joseba Asirón (EH Bildu) también respetaba las eucaristías por los difuntos pero no así "toda la simbología, cruces, banderas, vestuarios que la acompañan, que me parecen toda una anormalidad democrática".

Patxi Leuza (Geroa Bai) tiene claro que "si el arzobispo quisiera, esta sería la última, la de hoy" refiriéndose a la celebración religiosa agendada.

Xabier Sagardoy (PSN) lamentar que estas actividades "se celebren en un espacio público con nostálgicos de una dictadura".