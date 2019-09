Benamaurel pide la ayuda del Ejército ante la indefinición del proyecto para rehacer el puente sobre el río Baza

El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, ha pedido a la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, que se estudie la posibilidad de perdir ayuda al Ejército ante el aislamiento que vive la localidad y otros pueblos como Cortes de Baza, Castril y Castilléjar por el corte de la carretera con Baza.

Estos municipios están viviendo una situación muy dicícil ya que la riada del pasado 13 de septiembre dañó gravemente el puente sobre el río Baza, en la A-4200. Ante la indefinición de plazos por parte de la Junta para poder abrir la vía, que conecta los citados pueblos con la cabecera de comarca (y por tanto con el hospital y los institutos) el alcalde benamaurelense ha pedido ayuda al Ejército. En otros casos de emergencia, como este, la Unidad Militar de Emergencias ha construido pasos provisionales.

Desde el día 13 de septiembre, la situación es muy delicada ya que el corte obliga a todos los habitantes de esta zona de la comarca de Baza -y quienes la visitan por cuestionales laborales y profesionales- a dar un rodeo que incluye ir hasta Cúllar por la A-92N y circular por la carretera local que une Cúllar con Benamaurel. Son 12 kilómetros por una vía estrecha y sin la necesaria señalización para su actual uso.

El alcalde de Benamaurel ha confirmado que aún no existe proyecto de actuación sobre un puente que la Consejería de Fomento de la Junta quiere reconstruir íntegramente, para lo que ya ha dispuesto un presupuesto de 1'3 millones de euros. El pasado viernes, el delegado del Gobierno dijo a Radio Baza que la obra sería 'cuestión de meses'.

A pesar de la urgencia, aún no es posible saber si existirá paso alternativo en ese punto (el kilómetro 8 de la carretera A-4200) y si la actuación se circunscribirá al puente en sí o también a las curvas y cambios de rasante de ambas orillas del pequeño valle del río Baza.

Juan Francisco Torregrosa ha informado a los vecinos de Benamaurel de que sigue reclamando a la Junta que retome el viejo proyecto, hasta ahora guardado en un cajón, de actuar íntegramante en la mencionada carretera, arteria principal de la comarca, unión de los municipios mencionados y conexión diaria para cientos de personas entre las comarcas de Baza y Huéscar.

Sin embargo, la Junta aún no tiene clara su actuación y las obras no han comenzado. 10 días después del grave problema (la gota fría que costó una vida precisamente en Baza), los vecinos de la zona clamen contra la necesidad del rodeo por Cúllar y advierten claramente en persona y en sus redes sociales: 'No se tomarán medidas hasta que no haya un muerto en el desvío por Cúllar'.

La saturación de la carretera local entre Cúllar y Benamaurel es permanente. El amplio tráfico de caminones provocan largas colas y hacen que el viaje entre Benamaurel y Baza (de unos 12 minutos por la A-4200) se convierta casi todos los días en una hora.

Mayor problema están viviendo los enfermos de la zona. El traslado desde los pueblos mencionados al hospital de Baza es inasumible por Cúllar. El problemas es grave y, a corto plazo, no hay visos de solución.