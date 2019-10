José Moro confía en que el arancel al vino no alcance el 25 por ciento anunciado

El presidente de las Bodegas Emilio Moro reconoce su preocupación por el anuncio de aranceles estadounidenses sobre el vino, pero José Moro confía en que al menos no alcance el 25 por ciento que permite la Organización Mundial del Comercio. La gran bodega de Ribera del Duero, recién desembarcada en el Bierzo, ha hecho una apuesta decidida por colocar el godello en Nueva York y otras ciudades de Norteamérica, junto al resto de sus referencias, para encontrarse ahora con esta dificultad. No obstante, confía en que finalmente el arancel no sea tan alto como se anuncia, y reconoce que al menos en estos momentos el cambio de moneda es favorable al euro, por lo que hay cierto margen de maniobra.

La bodega Emilio Moro sigue haciendo crecer sus plantaciones en el Bierzo, principalmente entre Ponferrada y Molinaseca, donde este año ha tenido que sufrir el pedrisco. No obstante, ha terminado la vendimia con 250.000 kilos de uva y espera que el próximo año pueda crecer lo suficiente para decidirse por fin a construir su bodega en terrenos de Molina.