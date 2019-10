Donald Trump, nuevo obstáculo para el aceite de oliva de Jaén

La noticia ha tambaleado esta madrugada al sector del aceite de oliva de España, especialmente al jiennense, principal productor del mundo. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha anunciado a través de uno de los hombres fuertes de su gobierno que a partir del 18 de octubre y con motivo del conflicto en torno a las compañías Airbus y Boeing, que su país impondrá como castigo a España aranceles de hasta el 25% a productos agrícolas como el vino, el jamón o el aceite de oliva. Lo hace como reacción a las ayudas que la Unión Europea y los países que forman parte del Consorcio de Airbus han otorgado en los últimos tiempos a su competidor Boeing.

Los aranceles provocarán, si al final se llevan a cabo, un aumento del precio del aceite de oliva que se vende en Estados Unidos, un país al que España exportó el año pasado AOVE por valor de unos 400 millones de euros, de ellos 330 desde Andalucía, y de ahí un porcentaje importante de aceite de Jaén. Ahora, según el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Manuel Parras, "esta medida repercutirá aún más negativamente en este escenario de precios muy bajos que dejan fuera de rentabilidad a buena parte del olivar jiennense".

"No tenemos datos directos concretos de exportación de Jaén a Estados Unidos y los que hay son bajos porque el aceite de oliva de nuestra provincia lo compran clientes que no son de aquí y luego son ellos, aunque tengan la sede en otras provincias, los que lo venden a Estados Unidos en granel y envasado", explica Parras, que además muestra su preocupación porque el arancel solo se imponga de los países productores a España y no a Grecia o a Italia.

En Estados Unidos se consumen ya 300 millones de kilos de aceite de oliva, por lo que no es fácil buscarle un sustituto, según señala Manuel Parras. "En Estados Unidos ya hay consolidadas plataformas, marcas, que funcionan muy bien y habrá que ver la reacción de los importadores estadounidenses, que lo normal es que se suministren de aceites de otros países salvo de aquellos que sean de unas singularidades que le trasladarán al consumidor un aumento de precios", avanza el exrector de la UJA. También, aprovechando esta problemática, Parras apuesta por tomar medidas para que la demanda mundial de aceite de oliva crezca: "En los países emergentes sí está creciendo, pero estamos descuidando los mercados interiores. En los últimos 15 años hemos perdido consumo por valor de 600.000 toneladas de consumo interno en España, Grecia e Italia. Conviene que cuidemos mejor los mercados interiores en los que no cabe poner aranceles".

"Una respuesta contundente"

A las noticias llegadas desde Estados Unidos han surgido pronto las reacciones. Así, desde la Unión de Pequeños Agricultores han reclamado una "respuesta contundente" desde Madrid y desde Bruselas "al más alto nivel" a este anuncio que podría causar graves daños a la economía de toda España

Según denuncian, analizando solo los dos productos más afectados por las medidas propuestas, España exportó a Estados Unidos en 2018 más de 700 millones de euros: 405 millones en aceite de oliva y 300 millones de vino, siendo Estados Unidos el cuarto comprador de vino español.