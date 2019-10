En dieciocho meses ha estrenado restaurante, conseguido su primera estrella Michelín y hablar ya de grupo cuando se refiere a su propio negocio. En tiempo record, Juan Luis Fernández ha puesto a Jerez en el mapa de la alta gastronomía y Jerez le ha correspondido con uno de los premios Ciudad de Jerez, concretamente al de la iniciativa empresarial.

Este lunes ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez. Reconoce que la ciudad ha entrado en la ruta de foodies que se dedican a viajar desde cualquier parte del mundo para ir a comer a un restaurante "cuando hasta hace poco, la gente iba a visitar ciudad y de paso comía en algún sitio", recuerda.

Su descubrimiento como chef le ha llevado a viajar por toda España y por diversos países hablando de gastronomía, de forma que ha tenido que ir reduciendo su tiempo en la cocina. Aun así, tiene claro que "necesito cocinar todos los días, no hay que perder la distancia del fuego". Para ello, se ha rodeado de un equipo que cree en él y le sigue, "y que permite que cuando alguien vaya a Lú se coma exactamente igual, esté o no esté yo".

Juanlu no sólo no pierde la perspectiva de lo que se está cociendo en la provincia, sino que se prodiga en un buen número de sitios: "Me ha sorprendido Yoko, en Barbate, con un niguiri fuera de lo normal. Almanaque en Cádiz me ha parecido espectacular, y cómo no mi vecino de Mantúa, a la este año le caerá por fin la estrella. Y por supuesto los clásicos, Hermanos Carrasco, Don Pepe, El Maty...".

