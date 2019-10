Los blancos Ribera triunfan en Donostia

San Sebastián Gastronomika marca un hito para la promoción de los vinos blancos con denominación de origen Ribera del Duero. Hasta 75 personas, entre periodistas nacionales e internacionales, distribuidores y sumilleres, pudieron este lunes disfrutar de la cata ‘La Ribera Blanca: Una nueva era’. La feria donostiarra ha servido para la puesta de largo de estos caldos elaborados con uva albillo mayor avalados por esta Denominación de Origen.

En este marco, el periodista gastronómico Pepe Ribagorda protagonizaba una ponencia, que contaba con la intervención del presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, su director general, Miguel Sanz, y el director técnico, Agustín Alonso, que vino a ser un homenaje a esta variedad de uva autóctona, tradicional, que siempre ha estado presente en la zona, paro que ahora ocupa el lugar que se merece tras un largo camino que ha tenido que recorrer esta marca de calidad para conseguir introducir los vinos blancos. “La albillo mayor queremos preservarla, cuidarla, que tenga un futuro. Llevamos años trabajando en esta modificación de nuestra normativa. El proceso ha llevado años y ha exigido rigurosos estudios, informes y auditorías externas que finalmente nos han permitido anunciar que a partir de las próximas semanas se podrán entregar las contraetiquetas de Ribera del Duero a aquellos vinos blancos elaborados con albillo mayor que cumplan los requisitos recogidos en el reglamento. Ya está muy cerca”, destacó Enrique Pascual.

La presentación desveló las características principales y el comportamiento del albillo mayor, junto a diferentes vídeos testimoniales de enólogos de Ribera del Duero que llevan años trabajando con ella para elaborar vinos blancos únicos. Para analizar este nuevo proyecto, se degustaron dos referencias: Lagar de Isilla Albillo y El Lebrero de Félix Callejo. “No es una variedad fácil, me atrevo a decir que es la más compleja de todas las variedades blancas que conocemos. Ha de vendimiarse en el momento justo, ni antes ni después, lo que exige una vigilancia obsesiva. Es versátil, elegante, y nacida para la longevidad. Trabajarla es arriesgarse, es puro sacrificio, pero el resultado merece la pena”, comentó Agustín Alonso.

Pepe Ribagorda, de pie, dirigió la ponencia, que tuvo como invigtados a Agustín Alonso, Enrique Pascual y Miguel Sanz (de izq a dcha) / cadena SER

NUEVAS CONTRAETIQUETAS

Otro de los cambios importantes que presentó la D.O. Ribera del Duero fue la sintetización de las contraetiquetas de sus vinos. Desaparece la contraetiqueta de rosado para llevar, junto a los blancos, contraetiqueta genérica en aquellos que se elaboren sin crianza, los que permanezcan hasta tres meses en barrica de roble y los que decidan no utilizar menciones tradicionales o no tengan tiempos de crianza tradicional. Los blancos y rosados con un envejecimiento de 18 meses, siendo el tiempo en barrica igual o menor a seis meses, llevarán la contraetiqueta de crianza. Serán rosados y blancos reserva los que tengan un envejecimiento mínimo de 24 meses y grandes reservas con 48 meses.

Se mantiene para tinto las de crianza, reserva, gran reserva, y la genérica para jóvenes, robles y vinos con otro tiempo de barrica, en las mismas condiciones que han prevalecido hasta ahora, sin cambios. “El listado de contraetiquetas de Ribera del Duero se simplifica para que sea más sencillo y directo para los consumidores. Además, nos adaptamos a la realidad actual y al momento que viven nuestras bodegas de Ribera del Duero”, apuntó Miguel Sanz.

El nuevo hito de la Ribera del Duero, sus vinos blancos elaborados con albillo mayor, fue celebrado con un brindis por la inauguración de un largo camino listo para ser recorrido bajo la misma filosofía que ha hecho de la D.O. Ribera del Duero una denominación con su sello de identidad propio y que le ha llevado a ser reconocida en todo el mundo.