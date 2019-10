El sector olivarero se echa a la calle

En torno a un millar de agricultores estarán presentes este jueves en la manifestación que tendrá lugar en Madrid, en contra de los bajos precios de la aceituna y en defensa del olivar tradicional. Una movilización convocada por las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, así como Cooperativas Agroalimentarias que insisten en que vienen ya muchos años soportando unos precios por los suelos y muy por debajo de los costes de producción.

Recuerdan que el coste estimado de producción en una explotación media es de 2,75 euros y este año han visto cómo los agricultores han recibido 1,95 euros, lo que no hace que no les salgan las cuentas y que las explotaciones no resulten rentable. A esto suman que suelen cobrar varios meses después de haber recogido el fruto. Insisten en que es una lucha que vienen manteniendo al menos desde hace dos décadas, soportando cómo los intermediarios son los que se enriquecen a costa de que los consumidores paguen un precio mucho más elevado que el que reciben los agricultores.

AUDIO I Elisa Fernández de UPA Castilla La Mancha ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER