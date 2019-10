Las víctimas de Franco piden el fin del olvido y el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica

La exhumación de Franco ha sido un hecho "histórico" para las víctimas y sus familiares. Pero sobre todo, pone de manifiesto el "abandono" que sienten de las instituciones con miles de personas desaparecidas y enterradas en cunetas y fosas comunes a pesar de la Ley de Memoria Histórica.

La asociación memorialista 'Dejadnos llorar' ha pedido en un comunicado "un cambio radical" en el comportamiento de las instituciones. Además de destacar "la cruel paradoja que supone que el estado democrático y la justicia hayan extremado al máximo las garantías a la familia del dictador en su exhumación , mientras sus víctimas siguen en cunetas y fosas comunes, mientras los familiares seguimos esperando que se reconozcan nuestros derechos", ha explicado su presidente, Antonio Deza.

Por ello, han solicitado a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Córdoba, a la Diputación y al Gobierno Central un "compromiso" con las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y de San Rafael.

Maltrato institucional a las víctimas del Franquismo

Para la plataforma 'Comisión de la verdad', que lleva años trabajando por las víctimas de la provincia, las víctimas se han sentido "maltratadas" por el Estado que no ha hecho nada desde el inicio de la democracia española.

Para su presidenta, Flori Rodríguez, "el gobierno no nos recoge como víctimas. Están las víctimas de ETA, pero las del Franquismo no están". Por ello, piden una política de Estado y que la exhumación del dictador no se quede en un simple "lavado de cara" tras más de 4 décadas sin que el gobierno haya hecho nada por las personas represaliadas y desaparecidas.

Además, exigen presupuesto para las exhumaciones y que las víctimas tengan tutela judicial.