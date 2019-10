Mingorrubio: un día antes de Franco

Mingorrubio, 23 de octubre de 2019. Un día antes de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Esta urbanización del norte de Madrid acogerá en el cementerio municipal desde ahora los restos del dictador. Las calles guardan silencio, tranquilidad, que rompe únicamente el lejano tráfico de los coches que pasan por la carretera y un camión que recoge la basura.

Es complicado encontrarse con algún vecino de la localidad paseando. Ni siquiera en la única cafetería que hay en el barrio, Flora Barragán, donde sus empleados, y algún cliente, no quieren hablar. "Hemos dicho que no íbamos a decir nada", aseguran fuera de micro.

En esta colonia, cercana al Palacio del Pardo, donde residió Franco, vivieron los escoltas que acompañaban al entonces llamado Caudillo. De hecho, fue el propio dictador el que construyó estas casas, que ahora fijan el foco mediático, para que sus trabajadores las habitaran. Todavía quedan vecinos de aquella época residiendo aquí, en este día en el que nos acercamos hasta Mingorrubio para conocer cómo son las personas que viven en esta urbanización y qué opinan de la exhumación de Franco.

Caminando por las calles del barrio el silencio es nuestra única compañía, hasta que nos topamos con una pareja de ancianos. Él, canoso, con un bigote recortado; ella, con el pelo teñido y los labios pintados. La mujer reconoce que "hubiera querido que siguiera allí [refiriéndose a Franco y al Valle de los Caídos], pero ya que está aquí, lo prefiero, porque lo tenemos más cerca". "Esta colonia la hizo para estuviéramos cerca de él unos pocos. Estamos orgullos de que lo traigan aquí", asegura su marido.

10 calles componen Mingorrubio, y gente de todo tipo, de distintas edades. Es el caso de una madre que acaba de llegar con su hijo en coche. Dice que es profesora, que vive aquí por su marido, "es la casa de mis suegros". Y sobre el traslado de Franco "me da igual, si está aquí su mujer [Carmen Polo]... Aunque si va a alterar la tranquilidad que tenemos, no me gusta mucho la verdad".

Todos los vecinos, los que quieren hablar, reconocen que esta colonia es muy tranquila durante todo el año. También para un grupo de señoras, vecinas, que camina cerca del cementerio. "Lo único que hemos visto es que hay más movimiento de prensa", dice una, "he querido entrar al cementerio y me han pedido la documentación. Por lo demás todo sigue igual". Reconoce que el barrio ha cambiado, sus gentes; otra asiente con la cabeza y dice "hay familias madrileñas que han venido por la tranquilidad".

En Mingorrubio también hay espacio para los más jóvenes. Una chica, estudiante de oposiciones, cuenta que vive con su madre, en una casa alquilada que era "del peluquero de Franco". A ella no le gusta que saquen al dictador del Valle porque "nadie conocía esta zona, estábamos muy tranquilos, ahora la conoce toda España".

La foto que deja esta urbanización, cercana a El Pardo, un día antes de la llegada de los restos de Franco, es la del silencio de sus calles, la de banderas españolas colgando de las ventanas de algunas casas y, en varios portales, bicicletas de niños y niñas, que demuestra que Mingorrubio puede ser un sitio para la infancia y un lugar donde convivir diversas opiniones.