"Profanador de tumbas, sacrílego y ateo", la alcaldesa de Calpe arremete contra Pedro Sánchez

La alcaldesa de Calpe (Alicante), la popular Ana Sala, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "profanador de tumbas, sacrílego y ateo"

En un mensaje publicado este jueves en las redes sociales, Sala acusa a Sánchez de ser "lo peor que le ha pasado a España", para continuar con su ataque verbal a cuenta de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos: "Profanas tumbas, cometes sacrilegio, pero claro no eres consciente de ello porque eres ateo. Acabamos de conocer los peores datos de desempleo desde 2012, pero claro a ti no te importa, no has tenido una empresa, no sabes lo que es subsistir pagando impuestos, hipotecas y sueldos". La alcaldesa finaliza su mensaje sentenciando: "Acabas de sembrar tu propia memoria histórica".

Sala ya protagonizó una polémica similar en 2016 cuando, siendo concejala en el Ayuntamiento de Calpe, aseguró: "Ni dictadura, ni leches. Con Franco se vivía de maravilla". Anteriormente, la actual alcaldesa había propuesto rotular cuatro calles del municipio con el nombre de los primeros alcaldes del régimen franquista.