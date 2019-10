Un punto de encuentro poco valorado

Hablaba ayer Elsa Punset en BrandiNg Day Vitoria de inteligencia emocional y nos demostraba que nuestra percepción del mundo es más pesimista que la realidad, que tendemos a no ser conscientes de lo que hemos avanzado pese a las mejoras. Y lo suscribo tras escuchar algunas opiniones sobre los cuarenta años que hoy cumple el Estatuto. Esa fijación por lo pendiente y lo incumplido, pasando de puntillas por sus logros, que hemos escuchado estos días a los primeros lehendakaris: Garaikoetxea casi arrepetentido de haberlo firmado; Ardanza calificàndolo de oportunidad perdida, esperanzas truncadas. Todo lo contrario que Patxi López, que instauró como festividad el 25 de octubre...para quien hay cosas que mejorar pero no muchas.

El caso es que, ya no es festivo, hoy el Gobierno no celebrará nada. Pero, sin desdén. Detecto incluso un esfuerzo en Urkullu por poner en valor el Estatuto. Pese a que el camino no ha sido fácil, a la treintena de competencias que aún reclama, el lehendakari actual lo valora como un gran activo y una oportunidad para avanzar en el futuro.

Qué lejos estamos, de todos modos, de la unanimidad que suscita el Concierto, con club de fans y todo. ¿Se imaginan algún día una Comunidad del Estatuto?