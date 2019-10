UPA Palencia: "Si no sube el precio de la remolacha no se cubrirán los costes de producción"

Azucarera comienza el próximo lunes 28 la campaña remolachera, por contra Acor lleva ya desde casi comienzos de mes arrancando. Una campaña que comenzó con pocas expectativas pero que, como confirman desde UPA Palencia, están dando un rendimiento de unas 100 toneladas por hectárea. Sin embargo esta campaña está marcada por la bajada de precios decidida por la propia Azucarera que ha obligado a la organización agraria a cudir a arbitraje para tratar de lograr un precio justo.

En Palencia hay actualmente en torno a 2.000 hectáreas sembradas de remolacha, de ellas el 95 por cineto trabajan con Acor, por lo que el principal problema lo tienen ese 5 por ciento restante que trabaja con Azucarera. Y es que de no lograr el precio que consideran justo muchos agriculltores se verán obligados a dejarlo ya que las cuentas no cuadran ya que el rendimiento económico no cubre los gastos de producción.