"Soy muy llorica, al momento que más le temo es a la Adoración"

No sabemos si habrá habido en la historia de la cabalgata de los Reyes Magos de Jerez muchos monarcas treintañeros, pero lo cierto es que no ha sido desde luego práctica habitual. Por eso que un joven de 38 acceda a uno de los tronos no deja de ser una llamativa novedad. Willy Pérez, enólogo de las bodegas Luis Pérez, será la persona encargada de encarnar al rey Baltasar. Joven dinámico, con iniciativa y talento, está poniendo todas sus virtudes a disposición de una campaña que va a recibir una importante inyección económica gracias a una Sacar Real especial para la que cuenta con la colaboración de las principales bodegas del Marco de Jerez.

Willy Pérez tiene claro que "representar a los Reyes Magos en Jerez no es lo mismo que hacelo en otro sitio. Aquí se vive de otra manera. Los Reyes Eméritos me han hecho llorar muchas veces, sobre todo cuando me habland de esa curva saliendo del González Hontoria y desde donde se ve esa avenida entera con miles de personas".

De todas formas, por mucho que le cuenten, asegura que "no se está nunca preparado, sino no te cambiaría la vida. Me voy a abrumar, soy muy llorica y al momento que más le temo es la Adoración. Se me pone la carne de gallina sólo pensarlo".

Este lunes ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez.