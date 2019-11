Primera rueda de prensa de Bonilla como portavoz del PP

Primera rueda de prensa de Manuel Bonilla como portavoz municipal del PP tras la marcha de Javier Márquez. En esta primera comparecencia ante los medios, ocupando su nuevo cargo, ha querido hacer un repaso de los primeros seis meses de mandato del nuevo equipo de gobierno del PSOE y Cs señalando lo que ya decía este lunes en la entrevista realizada en el espacio 'Hoy por Hoy' de Cadena SER Jaén. Cree que "no hay una hoja de ruta en el equipo de gobierno" y que los socialistas se están dejando llevar por "lo que mandan desde calle Hurtado y Plaza de San Francisco", en referencia al socialismo provincial y a la Diputación.

Dice que esto se nota en aspectos como "la ruta económica" a recorrer, fuera de las subidas de impuestos como el IBI o "la patada de lata" a la deuda municipal que tanto criticaron cuando no gobernaban. Asegura que, a pesar de las críticas de los partidos del bipartito cuando estaban en la oposición, el periodo medio de pago aumenta en casi 100 días, llegando a los 630.

SIN PRESUPUESTOS Bonilla critica que todavía no haya ni un borrador de las cuentas de 2020 cuando estamos a 19 de noviembre

Otra cuestión que le sorprende es que, aun existiendo mayoría en el pleno, el nuevo equipo de gobierno todavía no haya puesto encima de la mesa un nuevo presupuesto municipal. "Esperemos que pronto tengamos encima de la mesa un borrador. Se me criticaba a mí y lo normal es que si era tan fácil tuviéramos ya un borrador disponible. Esperamos que pronto lo tengamos, yo soy consciente de la dificultad que ello tiene. No sería tan fácil cuando, transcurridos 6 meses, aún no se ha hecho".

Aunque no todo es malo, asegura. Bonilla saca pecho y resalta lo positivo de la "continuidad" en proyectos iniciados en el anterior mandato por su partido. Y se refiere a las obras de Roldán y Marín, el Jaén Plaza o la iluminación navideña. Cuestiones que acentuarán, según dice, "la capitalidad de Jaén" pero que se ven mermadas a su juicio por cuestiones como la desaparición del World Padel Tour, Onda Jaén o la falta de trayecto en los fondos DUSI. También tenía tiempo de advertir al equipo de gobierno que ya es la hora de trabajar en el nuevo PGOU.

"Preparar un nuevo PGOU consensuado es tarea de todos, pero quién debe impulsarlo es el equipo de gobierno porque las inversiones futuras van a depender de ese nuevo plan general de ordenación urbana. Por ello, es importante que Julio Millán ejerza de alcalde. Que no lo es Francisco Reyes".

Moción del PP

En la rueda de prensa, también aprovechaban para presentar una moción que llevarán al próximo pleno municipal 'En defensa de la libertad educativa consagrada en la Constitución' que defienden tras las recientes declaraciones de la Ministra Celaá sobre la enseñanza concertada y la libre elección de colegio.