El ex concejal de Ciudadanos Antonio Meca encabeza la protesta con mariachis a Fran Hervías

Sombreros mexicanos, guitarrones, trompetas y voces doloridas entonando "ay, Fran Hervías, canta y no llores": con esta "sonora" protesta recibieron un grupo de ex militantes de Ciudadanos al miembro de la gestora nacional y ex secretario de oreganización de la formación naranja, Fran Hervías.

Hervías acudía a la reunión de la asamblea del partido naranja en la Región de Murcia junto a otros cargos nacionales en un hotel del centro de Murcia donde se encontraron con este recibimiento.

Uno de los "desecantados" de Ciudadanos que más se hizo notar fue el ex concejal del Ayuntamiento de Lorca Antonio Meca, que definía en su cuenta de Twitter a Hervías como "el jefe de la banda". Meca, propietario de un negocio de instrumentos musicales y director de una coral en Lorca, hizo valer su vinculación musical para ejercer también de director de este coro de mariachis.

El "repertorio" también incluyó dedicatorias para los diputados regionales Valle Miguelez y Francisco Álvarez. "Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero", entonaban los mariachis a lo que Antonio Meca señala que es "muy ideal".

Meca fue concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca en la pasada legislatura, entre 2015 y 2019. La decisión de su partido de prescindir de él como candidato dinamitó la relación entre ambas partes. De hecho, Meca llegó a denunciar que el partido le había dicho que no sería el candidato en las pasadas municipales porque "no daba el perfil físico y político", tras lo cual vino además otra serie de denuncias y polémicas por la financiación del partido.