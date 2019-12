Asaja cree que el olivar no cumplirá con los datos del aforo. Afirman respetar totalmente el trabajo realizado por los técnicos de la Junta de Andalucía, pero sospechan que no se llegará a esas 2.100.000 toneladas de aceituna, con una producción estimada de más de 455.070 toneladas de aceite. En base a sus propias estimaciones, basadas en distintos productores de aceite de la provincia, creen que la cosecha podría venirse un poco más abajo. Las últimas lluvias y las fuertes rachas de viento, según decía el secretario general de Asaja Francisco Molina, tampoco han ayudado mucho.

"Mi impresión es que puede ser que haya menos, pero simplemente por lo que me contaba el mismo presidente puesto que hay algunas olivas que ya no se van a coger. La lluvia ha tirado aceituna, eso es un hecho. Esa aceituna estaba aforada y supone una pérdida. Porque cuando salga seis o siete días de sol en nuestras campiñas, con las arcillas, cuando se seque la costra se queda pegada. Y, además, con los costos que tiene, muchas veces no merece la pena su recogida", ha explicado este jueves el responsable de Asaja.

Balance

Declaraciones realizadas durante un desayuno con los medios de comunicación para realizar su anual balance Agroganadero en un 2019 que han definido como"el año de la caída de los precios". El sector, aseguraba Francisco Molina, ha entrado en "una crisis profunda". Eso sí, se congratula de que se haya cerrado la campaña acercándose a 1.600.000 toneladas en comercialización, contabilizado entre exportación y consumo nacional. Ha habido otras sombras negras como los aranceles de Donald Trump y su amenaza de empeorarlo aplicando el 100% en los mismos o las pésimas licitaciones del almacenamiento privado por parte de la UE.

Es optimista y espera un repunte de los precios en 2020. También aplaude el visto bueno de la comisión europea a la IGP 'Aceites de Jaén' o la renovación de las tablas salariales del convenio del campo firmadas este año. Necesitan, decía el secretario general de Asaja, "medidas reales" por parte de las instituciones. Por ello se unirán a las acciones conjuntas que se realicen en 2020 junto al resto de las organizaciones agrarias y otras entidades.

A preguntas de Radio Jaén, Molina aseguraba que no se desmarcarán de las mismas como ya hicieron en ocasiones anteriores. Eso sí, siempre que haya consenso, coherencia y unanimidad en las decisiones que deriven en estas movilizaciones. "Nosotros nunca nos hemos desmarcado de manifestaciones cuando se hace una plataforma clara y tiene un sentido. Nosotros nos manifestamos con tres conceptos: ¿por qué? ¿qué queremos conseguir? y ¿ante quién?".

Entre las muchas reflexiones que realizaban desde Asaja se podrían destacar dos más. Una es que "el problema que se le viene encima al campo no es solo del aceite". La otra es que, aunque la campaña de aceituna ha venido muy adelantada, los tajos en el campo podrían mantenerse hasta bien entrado febrero.