El Eusebio Arce se prepara para acoger 2.500 espectadores contra el Sevilla

El Escobedo quiere jugar el partido de Copa del Rey contra el Sevilla en su estadio, el Eusebio Arce. Para ello, el Ayuntamiento de Camargo que dirige Esther Bolado pondrá gradas supletorias y asumirá su coste.

Con estas gradas supletorias, la capacidad del Eusebio Arce llegaría a los 2.500 espectadores, con lo que el club camargués podría aumentar su recaudación de entradas con el encuentro de Copa del Rey.

La particularidad de estas gradas supletorias es que serán colocadas fuera del estadio, ya que los muros de las zonas sur y oeste están muy próximos al terreno de juego y es imposible situar ahí las gradas.

Mientras tanto, el club aún no ha recibido el OK para poder disputar el encuentro en su estadio, que es su deseo. El encuentro será el domingo 12 de enero a las 12 del mediodía, por lo que la iluminación del campo no será un impedimento para que se pueda jugar el partido.

Ayer estuvieron operarios de televisión visualizando las instalaciones y estudiando donde colocar sus cámaras de grabación, ya que el partido será televisado, DAZN y Mediaset tienen los derechos televisivos de la competición.