Desayunos industriales

Me pirran los bares situados en los polígonos industriales. Con sus menús del día, sus comidas caseras y sus raciones abundantes, cuando no desmedidas, a precios más que asequibles. Estos establecimientos tienen una actividad frenética de lunes a viernes, pero los fines de semana decaen. Por este motivo, muchos optan por abrir también los sábados y cerrar los domingos.

Madrugar un fin de semana de estos y disfrutar de sus suculentos desayunos es un buen plan para comenzar la jornada. Inmensas rebanadas de pan campero, molletes irresistibles, mantecas con tropezones, chacinas, revueltos... Una de las grandes aficiones de los jerezanos en sus días de descanso es salir a desayunar con la familia y darse un homenaje como ´Dios manda. Por eso, en Abocallena queremos aconsejarles media docena de lugares para disfrutar de un buen desayuno industrial. Buen provecho.

Mollete de carne mechada con salsa en el Maypa del Parque Empresarial / A Boca Llena

Empezaremos por un clásico. El tristemente desaparecido bar Maypa de la Cruz Vieja se ha reinventado a la perfección en el Parque Empresarial. En realidad llevaba ya tiempo dando servicio en este polígono de la zona norte cuando el emblemático local del barrio de San Miguel cerró sus puertas. Por suerte para sus parroquianos de siempre es posible reencontrarnos aún en la barra con Paco Vega y que nos sirva una copa de amontillado y un tortillón o una tapa de su fabulosa ensaladilla. Como antes en San Miguel, un hueco en la barra se cotiza al alza los fines de semana, pero ahora también cuesta dar con una mesa libre en sus amplísimas instalaciones. De lunes a viernes abren a las 6.30 de la mañana, mientras que los sábados lo hacen hora y media más tarde, a las 8, y el domingo descansan.

El equipo que lidera Antonio Alzola cuida con mimo el pan, que traen a diario desde la panadería El Pantano de Arcos. Desde rebanadas camperas hasta molletes pasando por chapatas. Demandadísimas estas últimas con el tortillón de patatas y mayonesa, marca de la casa. Como también las tostadas de pan de campo con manteca colorá o con pringá. Muy recomendable también el mollete con carne mechada de la casa en salsa. Un desayuno completo es un capricho que nos merecemos después de la dura semana.

El "cierrabares" del bar Navinco, en el Polígono de el Portal / A Boca Llena

Por extensión, el Polígono Industrial de El Portal acoge al mayor número de negocios de este tipo. Es el caso del bar Navinco, situado en las naves más próximas a las avenida Blas Infante y Puertas del Sur. Su especialidad son los bocadillos, en mollete o en pan de chapata, con hasta una treintena de combinaciones posibles y nombres tan curiosos como "cierrabares", "revientacamellos", "matasuegra", "abrazafarolas", "tinglaíto" o "barrilete cósmico".

He podido probar tres de ellos, y me quedo con el "cierrabares". Un mollete con tortilla, lechuga, bacon, jamón, tomate y ali-oli verdaderamente rico. Sabroso, ligero y fresco, con ingredientes perfectamente tratados y muy bien colocados dentro del pan. También el "madrileño", el típico bocata de calamares fritos de la capital con una generosa dosis de salsa alio-oli. El calamar está tierno. Recomendable para quienes gusten de emociones fuertes y no sufran de ardores de estómago. En cambio, me decepciona un poco el "serranito". El clásico de filete de lomo, jamón y pimiento lo presentan muy hosco, con un filete tieso, un jamón vulgar y un pimiento al que le falta más freidora. En su conjunto, Navinco es un imprescindible en esta serie de desayunos industriales.

Rebanadas camperas y cafés en vasos de tubo en El Pollo II, en el Polígono de El Portal / A Boca Llena

También en el Polígono de la zona sur tiene su sede El Pollo II. El hermano pequeño de la tradicional venta de la barriada rural, fundada en 1974, honra el nombre de aquella con unos desayunos que van más allá de lo industrial y que podrían considerarse punto menos que jurásicos. En mi opinión, le falta la fuente con pringá que hace las delicias de los clientes de la venta. A parte de eso, tienen de todo y más. Cafés en vasos de tubo y toneladas de pan de campo que salen del tostador en forma de rebanadas interminables preparadas para soportar el peso de mantecas de todos los colores y sabores, sobrasadas, chacinas, fuagrases... Imponente la nave atestada de gente en la barra y en las mesas y los carritos repletos de todo lo que se le ocurra para desayunar.

Casi al lado, un poco más tranquila de público porque no lleva mucho tiempo abierta, se encuentra El Porvenir 2. Hereda su nombre de la que estaba situada en medio de la avenida Alcalde Cantos Ropero, pero la dirección es otra. Son los mismos que llevan el bar de la sede del Xerez Deportivo FC en Chapín. En la parte trasera cuentan con un inmenso salón de celebraciones, donde a mediodía abren un buffet. Para desayunar ofrecen molletes, bocadillos y chapatas con un buen número de combinaciones: jamón york, queso, mechada, tortilla, bacon, caballa, atún, lomo adobado, pollo, cerdo, huevo a la plancha... Hay también mantecas, y entre otras una tarrina casi finiquitada de lomo en manteca de la Venta Pinto, de La Barca de Vejer. Por suerte, queda lo suficiente para untarla en una buena rebanada de pan campero.

Medio mollete con tortipizza de El Trypi, en el Polígono Bertola / A Boca Llena

En el Polígono Bertola está el bar Trypi. Me lo recomienda Carlos Herrero, de Cuchara de Palo. Me habla de "tortillas excelentes y montaditos de pringá los viernes que rozan lo sublime". Allá vamos. La entrada es modesta, casi tanto como el interior, pero hay limpieza. Pregunto a una de las dos mujeres que atienden por la pringá, pero me dicen que no la hacen. Que la haría alguno de los antiguos propietarios por cuyas manos ha pasado este bar que no ha cambiado de nombre.

Me convence el mollete de carrillada en salsa del que me hablan, así como del de tortipizza. El guiso está frío pero bueno de sabor. Original. La tortipizza tiene los mismos ingredientes que una pizza, salvo el queso. Llamativo el orégano, demasiado presente en el bocadillo con su aroma y su sabor.

Rebanada de pan campero con lomo en manteca de El Porvenir II, en el Polígono de El Portal / A Boca Llena

En la Ciudad del Transporte tiene una clientela consolidada el bar del mismo nombre. Ocupa una nave entera y no tiene pérdida porque a lo largo del parque hay carteles indicativos. Nada más entrar, una pizarra con letras de colores anuncia café y mollete con chorizo o salchichón ibérico por 3 euros. También café y mollete con jamón serrano por 2,50 y con jamón ibérico por un euro más. En realidad, el bar es famoso por sus magníficas mantecas caseras, que pueden verse en unos cuencos de apariencia irresistible o incluso en los recipientes de aluminio típicos de los helados donde las vierten desde los peroles.

Rebanada de pan de campo y mantecas en el bar Ciudad del Transporte / A Boca Llena

Nos decantamos por una manteca colorá con chicharroes e hígado que untamos en una gran rebanada de pan de campo. Soberbia elección.

EN BUSCA DEL CÓLICO PERDIDO Después de recorrer media provincia en busca del cáliz sagrado de la telera y el mollete, ha sido aquí, en Jerez, a dos pasos de casa, donde el Carpanta de los medios y este humilde escribidor hemos encontrado el excalibur del bocata, el Arca de la alianza del café con pan y todo lo que se menea. Y digo bien alianza, porque -en nuestro sacrificio infinito, en nuestra dedicación compulsiva a la búsqueda del Grial de los reconstituyentes matutinos- hemos visto la luz del colesterol en los humildes templos gastronómicos de los polígonos industriales. En la santa compaña de esa gente tan rara que madruga por obligación. Maypa, Navinco, Porvenir, el Tripi...a base de pan tierno y relleno de gula habéis conseguido lo imposible: que un tío del Deportivo se haga Industrialista. R.B.T.

Seguro que me dejo muchos más sitios donde disfrutar de desayunos industriales. En Jerez y en toda la provincia. Será cuestión de ir descubriéndolos para ofrecérselos en esta carrera contínua contra el hambre y el colesterol.