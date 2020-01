Luis Planas, seguirá al frente del Ministerio de Agricultura en la próxima legislatura. Un ministerio de especial relevancia para esta provincia por el peso que en nuestra economía tiene el sector agrario y concretamente el aceite de oliva, no en vano, los países miembros han de negociar próximamente la nueva Política Agraria Comunitaria, y será el responsable de esta cartera el que tendrá que defender los intereses españoles en esta materia.

Desde el mundo olivarero jiennense el nombramiento se valora de distintas formas. Los hay que aplauden su continuidad en el cargo, pero también existen aquellos que consideran que su gestión al frente de agricultura no ha estado a la altura para dar solución a la grave crisis de precios que se viene sufriendo.

Para Cristóbal Gallego, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Planas es una persona conocedora del sector, pero decía que se le ha “echado en falta” a la hora de poner sobre la mesa medidas reales ante la crisis de precios. “Le ha faltado contundencia, no ha llegado a ejercer como ministro, al menos como el ministro que necesitamos, y eso lo hemos notado en el asunto de los aranceles de los Estados Unidos o la pantomima del almacenamiento privado del aceite de oliva”. Lo único positivo, añadía Gallego, es que “es una persona preparada”.

En esta línea también se manifestaba el secretario de la COAG en la provincia, Juan Luis Ávila. Aseguraba que no hay duda de su conocimiento y experiencia en el sector, aunque lo que los olivareros están esperando es que cumpla con las promesas contraídas. “Han sido muchas promesas que se concretan en pocos hechos y seguimos esperando que se traduzcan en medidas reales”. Una de las últimas decepciones. Añade Ávila, ha sido la del almacenamiento privado, por ello “ahora tiene la oportunidad de resarcirse con los olivareros, gestionando en Bruselas para que la subida de los precios sea una realidad”.

Más contento se mostraba el gerente de ASAJA, Jaén, Luis Carlos Valero, quien catalogaba el nombramiento de un “acierto” por su conocimiento de la Unión Europea donde tendrá que negociar la próxima Política Agraria Comunitaria. “Como ministro ha demostrado su intención y buen hacer en Europa con el asunto del almacenamiento privado, aunque no haya sido muy eficiente. Habrá que esperar a la tercera licitación”.

Por su parte, el secretario de la UPA, Cristóbal Cano, valoraba que el nuevo gobierno cuente con un Ministerio de Agricultura, tal y como habían reclamado en los últimos días desde el colectivo agrario. Decía que es una buena noticia que el sector no tenga que perder el tiempo en explicarle una situación que ya conoce. “Le deseamos muy buena suerte. Ya no tiene las dificultades de ser un ministro en funciones para actuar de manera contundente. Nos manifestamos en octubre en Madrid por la crisis del sector y lo volveremos a hacer si no cumple sus promesas”, concluyó.